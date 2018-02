FOTOD | Messi sai Chelsea vastu püssi paukuma, Bayern tagas pääsu veerandfinaali!

UEFA jalgpalli Meistrite liigas peeti teisipäeva õhtul järjekordsed kaks kaheksandikfinaalide avamängu, kui Müncheni Bayern purustas kodus Besiktase koguni 5:0 ning Inglismaal tegid Chelsea ja Barcelona 1:1 viigi.

Chelsea ja Barcelona vastasseisus, mida kutsutakse lausa "Euroopa El Clasicoks", tõusis külaliste kangelaseks Lionel Messi, kes pääses negatiivsest statistikast. Nimelt oli argentiinlane enne tänast Chelsea vastu platsil olnud kaheksas kohtumises 655 minuti jagu, kuid värav oli tal nende vastu siiani löömata. Viimati, kui Chelseaga 2012. aasta poolfinaalis kohtuti, lõi Messi penalti latti ning luhtas sellega Barcelona võimaluse finaali jõuda.

Täna parandas aga Messi oma varasemad altminekud ning päästis 75. minuti väravaga Barcelonale 1:1 viigi. Kuraditosin minutit varem oli Willian Chelsea juhtvärava löönud. Kuna sama brasiillane oli avapoolajal kahel korral posti löönud, on viik inglaste jaoks kindlasti pettumus.

Teises paaris Bayerni ja Besiktase vahel muutus olukord külaliste jaoks ülikeerukaks juba veerandtunnise mängu järel, kui Domagoj Vida sai punase ja jättis türklased vähemusse. Sakslased kasutasid hea võimaluse ära ja lustisid lausa viie väravaga. Kahel korral tegid skoori Thomas Müller ja Robert Lewandowski, ühe tabamuse lisas Kingsley Coman. Mängude tähtsamaid väravaid näeb alltoodud blogist.

Meistrite liiga: Bayern - Besiktas 5:0, Chelsea - Barcelona 1:1 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966065823554199552 KÕIK! Bayern võitis Besiktast 5:0 ja on sisuliselt veerandfinaalis. Chelsea ja Barcelona mäng jäi viiki 1:1 ning hispaanlased võivad olla väga rahul! Algasid lisaminutid... Juba 5:0 Bayernile. Vaene Besiktas... Lewandowski lööb oma teise täna õhtul. Selline puder ja kapsad oli Chelsea kaitseliinis Messi värava ajal. Enne seda tehti ka Suarezile viga, mis eeldanuks vahest isegi penaltit: https://streamable.com/9iv3i 79. minut: Lewandowski lööb 4:0. Tundub, et Bayern on juba pooleteise jalaga veerandfinaalis. 75. minut: Messi lööb elu esimese värava Chelsea vastu - 1:1! Londoni klubi kaitseliini täieliku peataoleku ajal jääb argentiinlane karistusalas vabaks ja lööb palli võrku. Selline oli Mülleri teine värav: https://streamable.com/8lyk8 Nii sündis Chelsea avavärav: https://streamable.com/dwxtz 66. minut: Müller lööb Bayerni kolmanda värava - seis 3:0! 61. minut: Willian viib Chelsea 1:0 juhtima! Kolmas üliohtlik kauglöök temalt ja kolmas kord leiab pall posti asemel väravavõrgu. Nii sündis Comani värav: https://streamable.com/ctt47 54. minut: Luis Suárez pääses läbi ja lõi terava nurga alt peale. Courtois sai napilt näpud vahele. Chelsea-Barcelona mängus seis ikka 0:0. 53. minut: Coman lööb 2:0 Bayernile. Paar minutit varem oli Lewandowski posti löönud. Thomas Müller on löönud Meistrite liiga play-offis värava juba kaheksal hooajal järjest. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966052879546179584 49. minut: Iniesta üritas kaugelt, aga löök vuhises väravast väga mööda. Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966050143249358849 Nii sündis Bayerni värav: https://streamable.com/c8eoj Chelsea - Barcelona avapoolaeg on lõppenud 0:0, kuigi kahel korral käis pall hispaanlaste postis. Bayern juhib vaheajaks Besiktase vastu 1:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966049008694321158 43. minut: Müller viib Bayerni Besiktase vastu 1:0 juhtima! Sakslane jäeti värava ees vabaks. 40. minut: Teine postilöök Chelsealt ja Willianilt! Nüüd raksatas Barca värava vasakpoolne post. Kas Besiktas pääseb puhkama tõesti viigiseisul? Bayern on teinud 27 ohtlikku rünnakut ja 16 pealelööki. Punase kaardi intsident: https://streamable.com/11fgb 33. minut: Willian põrutas kauglöögi posti! Ter Stegen oli mängust täiesti väljas, kuid hispaanlaste õnneks post päästab. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966045709597396992 Bayern on 27 minutiga teinud juba 11 ohtlikku rünnakut ja 8 pealelööki (raamidesse 2), ent seis Besiktase vastu püsib 0:0. Chelsea - Barcelona kohtumist ei saa siiani küll mingiks põnevusmänguks nimetada. Kas aukartus üksteise vastu on liiga suur? 22. minut: Barcelona palli valdamine koguni 75%, kuid seni on pisut ohtlikum olnud Chelsea. Vida (Beşiktaş) saab 16. minutil punase kaardi! Kui Bayern nüüd suurt võitu ei võta, oleks tegemist suurüllatusega. 13. minut: Chelsea ja Barcelona mäng on alanud väga ettevaatlikult. Hispaanlased pole veel ühtegi pealelööki teinud, Chelsea kumbki löök pole värava raame tabanud. Bayern on alustanud oodatult ründavalt ja esimese kuue minutiga juba kahel korral pealelööki üritanud. Palli valdamine neile 61%-ga. 5. minut: Hazard üritab kaugelt ja ei lähe palju üle Barcelona värava! Barcelona mehed mängu eel ühispildil: Mängud Bayern - Besiktas ja Chelsea - Barcelona on alanud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966032338508500992 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966033624272384000 Besiktase algrivistus mänguks Bayerniga. https://twitter.com/Besiktas/status/966021343396401153 Bayerni algkoosseis: https://twitter.com/FCBayern/status/966017030431309824 Chelsea algkoosseis: Courtois; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Moses, Fabregas, Kante, Alonso; Willian, Hazard, Pedro. Üllatuslikult on Morata vahetusmees. https://twitter.com/ChelseaFC/status/966022096601124871 Ja selline on Barcelona algkoosseis: Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, Paulinho, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez. https://twitter.com/FCBarcelona/status/966017351312429066 Bayern läheb Besiktasega mängule vastu teadmisega, et tänavu on koduväljakul võidetud 15-st mängust koguni 14. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966017680468860938 https://twitter.com/FCBarcelona/status/965994520222384128 Chelsea kodustaadion on suure mängu ootel. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/966011167473913856 Tere, jalgpallifännid! UEFA jalgpalli Meistrite liigas peetakse täna järjekordsed kaks kaheksandikfinaalide avamängu, kui Saksamaal kohtuvad Müncheni Bayern ja Besiktas ning Inglismaal Londoni Chelsea ja FC Barcelona. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/965583330623270912

Mängu eelvaade:

UEFA kodulehel on välja toodud, et Messi on Euroopas mänginud 37 erineva klubi vastu 16 riigist. Lisaks Chelseale on tal veel raskusi olnud kuue meeskonna vastu skoorimisel: Madridi Atletico, Benfica, Milano Inter, Liverpool, Kaasani Rubin ja Udinese.

Chelsea ja Barcelona on omavahel eurosarjades kohtunud 15 korral. Esimene mäng jääb aastasse 1966., viimane 2012. Ühtegi nendevahelist finaali ajalugu ei mäleta, kuid neli viimast lahingut on peetud poolfinaalides. Kokku on viis korda lepitud viiki, viis võitu on saanud Chelsea ja viis võitu Barcelona.

Ammu pole eurosarjas võrku sahistanud ka Luis Suarez, kes on Meistrite liigas kuival olnud tervelt 791 minutit. Viimati sai ta palli võrku 2017. aasta märtsis PSG vastu.