Tõeliselt väravaterohkeks ja ülimalt põnevaks kujunes just City ja Monaco vastasseis - kuigi Raheem Sterling viis kodumeeskonna avapoolaja keskel juhtima, suutis Monaco end vaheajale ikkagi eduseisus viia. 50. minutil oli Falcaol võimalik külaliste edu juba kahele väravale kasvatada, kuid tema väga kesise penalti suutis City väravavaht Willy Caballero tõrjuda.

Teine poolaeg kujunes tõeliselt väravatesajuks - kui esialgu kõmmutati väravaid kordamööda, siis kohtumise viimased kolm tabamust kuulusid just võõrustajatele ning Sergio Agüero kaks väravat ning John Stonesi ja Leroy Sane tabamused tõid Cityle kaotusseisust koguni kaheväravalise võidu.

Monacole on väikeseks lohutuseks küll kolm võõrsilväravat, kuid kaheväravaline kaotusseis tuleb kordusmängus koduplatsil nii või naa tagasi mängida. Kaheksa väravat on ühtlasi Meistrite liiga play-off'ide avamängude ajaloo suurim skoor.

Teine kohtumine kujunes vähemalt mängupildi poolest pisut ühepoolsemaks - võõrsil mänginud Atletico läks kiirelt 2:0 juhtima, kuid Karim Bellarabi värav teise kolmveerandtunni alguses andis Leverkusenile lootust. Kevin Gameiro penalti ja Fernando Torrese hiline tabamus viisid Hispaania klubi lõpuks kindla võiduni isegi hoolimata nende ühest õnnetust omaväravast ning võõrsil saavutatud kaheväravaline edu annab Atleticole kordusmänguks kätte kõik trumbid.

Tulemused:

Manchester City - AS Monaco 5:3 (1:2)

26. Raheem Sterling, 58., 71. Sergio Agüero, 77. John Stones, 82. Leroy Sane - 32., 61. Falcao, 40. Kevin Mbappe

Realiseerimata penalti: 50. Falcao (Monaco)

Leverkuseni Bayer - Atletico Madrid 2:4 (0:2)

48. Karim Bellarabi, 68. ov. Stefan Savic - 17. Saul Niguez, 25. Antoine Griezmann, 59. pen. Kevin Gameiro, 86. Fernando Torres

Meistrite liiga: Manchester City - Monaco, Leverkuseni Bayer - Atletico Madrid

Raul Ojassaar: Aitäh, et olite meiega - kohtumiseni juba homme, kui võistlustulle astuvad Porto - Juventus ning Sevilla - Leicester!

Mati Jaeski: Atletico oli parem kuid ühe väravaga. Monaco aga vääris viiki.

Raul Ojassaar: Mäng on lõppenud ka Manchesteris! Man City viis, Monaco kolm! Milline vaatemäng - selle aasta Meistrite liiga üks parimaid kindlasti!

Raul Ojassaar: Atletico on endale nelja võõrsilvärava ja kaheväravalise võiduga kordusmänguks väga kindla positsiooni sisse saanud. Bayeril on võõrsil vaja vähemalt kolm väravat lüüa.

Raul Ojassaar: Leverkusenis kõlab lõpuvile - Atletico neli, Bayer kaks.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/OptaJean/status/834152656184700928

Raul Ojassaar: https://twitter.com/OptaJoe/status/834152570067230721

Raul Ojassaar: Atletico kindlustab oma eduseisu - värava saab kirja vahetusest sekkunud kogenud Torres, kes lööb peaga kena tsenderduse võrku.

Raul Ojassaar: Atletico 4, Leverkusen 2! 86. Fernando TORRES!

Raul Ojassaar: Täiesti sõge mäng! Agüero otsustab oma kübaratriki püüdmise asemel söödu anda ning Sane torkab palli tühja väravasse! Kas Monaco mängis oma võimalused maha?

Raul Ojassaar: Manchester City lööb veel ühe! 82. Leroy SANE!Man City 5, Monaco 3!

Raul Ojassaar: Samal ajal toob Filipe Luis Atletico kasuks palli väravajoonelt ära! Leverkusen pole veel sugugi alla andnud...

Raul Ojassaar: Taas nurgalöögist - seekord pikendab Yaya Toure esipostis palli tahapoole, kust keskkaitsja Stones selle jalaga võrku äsab! Neli-kolm City kasuks!

Raul Ojassaar: See on triller Manchesteris!

Raul Ojassaar: MANCHESTER CITY JUHIB TAAS! 4:3! 77. John STONES!

Raul Ojassaar: Kõik meeskonnad peale Atletico on täna ka hirmsasti kollaseid kaarte kogunud. Monacol neid viis, Manchester Cityl ja Leverkusenil neli.

Mati Jaeski: Vaadates kordusi, siis Atletico penaltit ei väärinud. Viga tehti väljaspool kasti ja huvitav täitsa mida see kohtunik nägi, kelle nina ees värk toimus.

Raul Ojassaar: Nurgalöök karistusala keskele ning Agüero virutab palli jalaga võrku! KOLM-KOLM!

Raul Ojassaar: MANCHESTER CITY VIIGISTAB! 71. Sergio AGÜERO!

Raul Ojassaar: Oleme täna näinud juba kümmet väravat! Milline vutiõhtu!

Raul Ojassaar: Paha põrge ning Atletico keskkaitsja Savic saab värava õnnetult enda nimele. Leverkusen on olnud selgelt kehvem sats platsil, kuid on vaid üheväravalises kaotusseisus.

Raul Ojassaar: Leverkusen lööb veel ühe tagasi! 68. ov. Stefan Savic!

Raul Ojassaar: Leverkuseni eest sekkub samal ajal vahetusest mängu Soome ründaja Joel Pohjanpalo.

Raul Ojassaar: Milline mäng! Falcao saab pika palli ette, mängib keskkaitsja Stonesi üle ning tõstab palli filigraanselt üle väravavahi! Penaltieksimus heastatud!

Raul Ojassaar: MONACO JUHIB TAAS! 61. FALCAO! Manchester City 2, Monaco 3!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/OptaJoe/status/834146434408710145

Raul Ojassaar: Agüero ründab paremat äärt pidi ning saadab madala palli otse vastu Monaco väravavahti Subašicit, kuid pall libiseb kuidagi kindamehe käte vahelt väravasse! Kohutav eksimus horvaadilt...

Raul Ojassaar: Manchester City viigistab! 58. Sergio AGÜERO!

Raul Ojassaar: SEES! 59. pen. Kevin GAMEIRO! Otse keskele! 3:1 Atleticole!

Raul Ojassaar: Penalti Atleticole!

Raul Ojassaar: ...TÕRJE! Falcao ootab ja ootab, aga väravavaht Caballero korjab nõrga löögi üles!

Raul Ojassaar: Monaco saab penalti! Otamendi kukutab Falcao ning kuigi peakohtunik laseb esialgu edasi mängida, siis annab otsajoonetagune kohtunik õigel ajal märku ning Falcao läheb ise 11 meetri karistuslööki lööma...

Raul Ojassaar: Atletico mees Gameiro tabab aga teisel pool platsi latti! Ei ole ka hispaanlased sugugi uinunud!

Raul Ojassaar: Leverkuseni ja selle mängu jaoks üldiselt oli seda väravat vaja nagu külma vett palaval päeval. Saksa meeskonnal on nüüd taas õige pisut lootust, aga see mägi, mille otsa ronida tuleb, on endiselt päris kõrge.

Raul Ojassaar: Paremalt äärelt terav pall karistusalasse ning Bellarabi saadab kiire löögi võrku. Leverkusen üks, Atletico kaks.

Raul Ojassaar: Leverkusen lööb ühe tagasi! 48. Karim BELLARABI!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/834142744192892929

Raul Ojassaar: Teised poolajad läksid käima!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/834141120372285440

Raul Ojassaar: https://twitter.com/OptaJoe/status/834139659936600068

Raul Ojassaar: Leverkusenis on Atletico oma 2:0 eduseisu väärimas, Manchesteris käib aga väga põnev ja võrdne mäng, kus Monaco on oma šansid seni paremini ära kasutanud. Väravaid oleme täna juba omajagu näinud - loodetavasti ei tekita ka teised poolajad meis pettumust.

Raul Ojassaar: Avapoolajad lõppenud!

Raul Ojassaar: Monaco vasturünnakud on fantastilise kvaliteediga. Meenutab natuke Real Madridi kontraid. Sidibe, Mbappe ja Falcao vastu ei saa rumalaid pallikaotuseid lubada.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/OptaJoe/status/834137692585750528

Raul Ojassaar: 18-aastane Mbappe saab kaitseliini taha kena püstsöödu ning tulistab palli väravasse! Monaco on veel esimese poolaja sees kaotusseisu eduks pööranud!

Raul Ojassaar: Monaco juhib 2:1! 40. Kylian MBAPPE!

Raul Ojassaar: Kordused näitavad, et kohtuniku otsus oli päris keeruline. Jah, kontakt oli selgelt olemas, aga olgem ausad, Agüero läks sealt viga otsima ja lasi jalad juba enne seda lõdvaks. Julge, aga pigem õige otsus.

Raul Ojassaar: Sergio Agüero saab karistusalas sukeldumise eest kollase kaardi!

Raul Ojassaar: Atletico oli juba kolmandat löömas, aga seekord tõi Leverkuseni väravavaht Leno Griezmanni üks-ühele olukorra napilt ära.

Raul Ojassaar: City väravavahi Caballero ebaõnnestunud väljalöögi järel algatab Monaco rünnaku, mille Falcao lõpetab suurepärase sukelduva pealöögiga. Võõrsilvärav löödud!

Raul Ojassaar: 1:1! Monaco viigistab! 32. FALCAO!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/834134717079384069

Raul Ojassaar: Kordusest oli näha, et Sterling oli tegelikult imenapilt suluseisus. Abikohtuniku jaoks oli see aga väga fifty-fifty otsus, mis üldiselt antakse ründajate kasuks.

Raul Ojassaar: Leroy Sanelt suurepärane madal pall värava ees oodanud Sterlingile, kes palli mõnelt meetrilt võrku torkas.

Raul Ojassaar: 1:0! Manchester City juhib! 26. Raheem STERLING!

Raul Ojassaar: Väga paha pallikaotus keskväljal Leverkusenilt ning Gameiro ja Griezmann lahendavad külmavereliselt kiirrünnaku. Selles paaris kõik juba selge?

Raul Ojassaar: Atletico 2:0! 25. Antoine GRIEZMANN!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/GracenoteLive/status/834132350640467970

Raul Ojassaar: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/834131790222749698

Raul Ojassaar: Samal ajal on Monacol mitu päris head šanssi järjest, kuid Prantsuse klubi mängijad ei suuda oma võimalusi ära kasutada.

Raul Ojassaar: Niguez võtab paremal äärel palli, lõikab sisse ning saadab arjenrobbenliku palli otse ristnurka! Üks-null Madridi klubile!

Raul Ojassaar: Atletico juhib! 17. Saul NIGUEZ!

Raul Ojassaar: Atletico tabab latti! Filipe Luisi tsenderduse suunab Leverkuseni enda kaitsja Wendell vastu põiklatti!

Raul Ojassaar: Esimesed minutid on möödunud küllaltki põnevalt ning mõlemas mängus on olnud juba ka esimesed pool- või veerandvõimalused. Man City on koduplatsil vaikselt initsiatiivi endale võtmas, Atletico on võõrsil vaikselt ähvardamas.

Raul Ojassaar: Leverkusenis käib juba teine mänguminut, aga nüüd on ka Manchesteris pall mängu pandud!

Raul Ojassaar: Meeskonnad on mõlemas mängus platsile tulemas!

Raul Ojassaar: https://twitter.com/AS_Monaco/status/834111134349287424

Raul Ojassaar: https://twitter.com/ManCity/status/834108755428118529

Raul Ojassaar: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/834111780653768705

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Meistrite liiga on sel nädalal taas kõigi jalgpallisõprade tähelepanu keskpunktis ning täna tuuakse meile kaks võrdselt põnevat kohtumist - Manchester City võtab koduplatsil vastu Monaco ning Leverkuseni Bayer kohtub Atletico Madridiga.