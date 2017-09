FOTOD | Liverpool piirdus Meistrite liigas taas viigiga

Jalgpalli Meistrite liiga jätkus teisipäeval alagrupimängudega. Ragnar Klavani koduklubi Liverpool oli võõrsil Moskva Spartaki vastu küll selgelt aktiivsem ja domineerivam pool, kuid pidi siiski leppima 1:1 viigiga.

Liverpool alustas kohtumist märksa teravamalt, ent avaväravani jõudis üllatuslikult hoopis Spartak, kui 23. minutil realiseeris Fernando karistuslöögi. Ebaõnnestunult mängis selles olukorras Liverpooli puurivaht Loris Karius, sest brasiillase kauglöök lendas peaaegu värava keskele.

Kaheksa minutit hiljem seadis Philippe Coutinho tabloole viigi, saates Sadio Mane hiilgava söödu järel palli võrku, kuid võiduväravat Liverpoolil täna lüüa ei õnnestunudki.

Klavan oli mängule üles antud varumehena ega pääsenud väljakule. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp usaldas keskkaitsesse Dejan Lovreni ja Joel Matipi.

Teises E-alagrupi mängus alistas Sevilla koduväljakul Maribori 3:0, kübaratrikiga sai hakkama Wissam Ben Yedder. See tulemus tähendab, et kahe vooru järel on Sevillal liidrina 4 punkti, Liverpoolil ja Spartakil on võrdselt 2 ning Mariboril 1 punkt.

Tulemused:

Spartak - Liverpool 1:1

APOEL - Tottenham 0:3

Besiktas - RB Leipzig 2:0

Dortmund - Madridi Real 1:3

Manchester City - Donetski Šahtar 2:0

Monaco - FC Porto 0:3

Napoli - Feyenoord 3:1

Sevilla - Maribor 3:0

Feyenoord lõi Napolile ühe värava tagasi Sofyan Amrabati esituses. Seis on 3:1 itaallastele. Monaco saab kodus sauna - Miguel Layun viis Porto juba 3:0 ette. Raheem Sterling viib 90. minutil Manchester City Šahtari vastu 2:0 ette. Edu võiks olla ka suurem, kuid Agüero ei realiseerinud penaltit. Liverpool vääriks mängupildi järgi võitu, ent seis on jätkuvalt 1:1 ja jalgpallis loevad vaid löödud väravad. https://twitter.com/LFC/status/912775216799076355 Ben Yedder realiseerib penalti ja jõuab samuti kübaratrikini. Sevilla 3, Maribor 0. Ronaldo lööb Borussia vastu 3:1. Fernando annab karistusala joonel palli Firminole, kelle löök vuhiseb paraku üle värava. Liverpool peab hetkeseisuga leppima 1:1 viigiga. Harry Kane teeb kübaratriki, viies Tottenhami APOELi vastu juba 3:0 ette. Emre Can lahkub, Georginio Wijnaldum väljakule. https://twitter.com/LFC/status/912772747155185664 Kahtlane, kas Klavan täna väljakule saab. Pigem on Liverpoolil vaja lõpuminutiteks ründesse värskeid jalgu. Prantsuse meister Monaco on koduväljakul valusa kaotuse äärel - Vincent Aboubakar lõi enda ja Porto teise värava seisuks 2:0. Klopp kutsub Coutinho väravale resultatiivse söödu andnud Mane 70. minutil puhkama ja saadab väljakule Sturridge`i. https://twitter.com/LFC/status/912772189581176832 Feyenoordi mees Jens Toornstra ei suuda penaltit realiseerida ning paar minutit hiljem lööb Callejón Napoli juba 3:0 ette. Ronaldo arvel on Meistrite liigas juba müstilised 93 väravat. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/912771050261372928 Nii sündis Spursi teine värav: https://streamable.com/elq9z Suurepärase mängu teinud väravavaht Artem Rebrov peab vigastuse tõttu platsilt lahkuma, Spartak toob väravasse Aleksandr Selihhovi. Tottenhami elu läks kõvasti lihtsamaks - Kane lööb õhtu teise värava ja viib Põhja-Londoni klubi võõrsil APOELi vastu 2:0 ette. Liverpool jätkab surumist. Seis püsib veel 1:1. https://twitter.com/LFC/status/912768868392808449 Tottenham küll juhib 1:0, kuid APOEL on väga ohtlik. Lloris tegi just suurepärase tõrje, kui löögile sai Stathis Aloneftis. Aubameyang lööb koheselt Realile ühe tagasi - Borussia 1 Real 2. Artem Rebrov tegi vahepeal taas ühe hea tõrje, saades käed vahele Coutinho löögile. https://twitter.com/LFC/status/912767787986309126 Cristiano Ronaldo lööb värava, Real juhib Borussia vastu võõrsil 2:0. Sellise ilusa värava lõi belglane. https://streamable.com/ez5r4 Dries Mertens viib Napoli 2:0 ette Feyenoordi vastu. Manchester City avab ka lõpuks skoori - Kevin de Bruyne lööb kodupubliku rõõmuks Šahtarile värava. https://twitter.com/LFC/status/912765751005761536 Teine poolaeg on alanud. Tulemused avapoolajal: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/912763008232894468 Avapoolaeg on lõppenud: Spartak - Liverpool 1:1. https://twitter.com/LFC/status/912761621436620800 Liverpooli rünnak neli kahe vastu ei too edu! Salah on lõpuks suluseisus. Besiktas lööb Leipzigile teise värava - 2:0. Spartak on surutud kaitsesse. Samas pole Liverpool suutnud üliohtlikke olukordi luua. Vaid Manchester City ja Šahtari mängus on veel skoor avamata. Harry Kane viib Tottenhami võõrsil APOELi vastu 1:0 ette. Wissam Ben Yedder lööb Sevilla 2:0 juhtima Maribori vastu. Nii sündis Coutinho värav. https://twitter.com/lfcvnofficial/status/912759619415453697 https://twitter.com/peru21noticias/status/912758923819716608 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/912757247985545216 Porto asub võõrsil Monaco vastu 1:0 juhtima. Värav Vincent Aboubakarilt. Selline oli Spartaki avavärav: https://twitter.com/IAMmp94/status/912757931019399173 Spartak - Liverpool 1:1 - Coutinho viigistab! Hiilgav sööt Manelt jätab brasiillase Spartaki väravavahiga silmitsi ning Coutinho ei eksi. Fännid juba mõnitavad Liverpooli kurikuulsat kaitsemängu... https://twitter.com/TUpdike15/status/912757428311265280 https://twitter.com/LFC/status/912757210169651200 Liverpooli alagrupi teises mängus on samuti skoor avatud - Sevilla poolel lööb Wissam Ben Yedder Maribori vastu 1:0. Liverpool lööb värava, ent Mane oli eelnevalt selgelt suluseisus ning kohtunikul ei jäänud see märkamata. 22. minut: Spartak teenib kontrarünnakul karistuslöögi. Ja 1:0 Spartakile! Karistuslöök lendas peaaegu värava keskele, kuid Karius ei suuda tõrjuda! Värava autoriks Fernando. Gareth Bale viib Reali Dortmundis juhtima -1:0. 16. minut: Firmino hiilgav võimalus! Väravavaht päästis. Liverpool jätkab domineerimist, ent seis püsib väravateta. https://twitter.com/LFC/status/912753084438319105 Besiktas lööb Leipzigile värava - autroriks endine Liverpooli mees Ryan Babel. 10. minut: Liverpool pressib, Alexander-Arnold pääses karistusalast löögile, ent pall vuhises värava posti kõrvalt mööda. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/912752260228186113 Õhtu esimese värava lööb Lorenzo Insigne, kes viib Napoli 1:0 juhtima Feyenoordi vastu. Spartakilt ohtlik rünnak, kuid Liverpooli kaitse on valvel. Ronaldol täna 400. mäng Reali eest. https://twitter.com/OptaJose/status/912732749106155521 Liverpooli fännid Moskvas. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/912747029582848000 https://twitter.com/LFC/status/912750149650337793 Mängud algasid. Liverpoolil on Meistrite liigas käsil ajaloo pikim võiduta seeria - viimasest kuuest mängust 3 kaotust ja 3 viiki. https://twitter.com/OptaJoe/status/912739684064821249 Moskva Spartaki staadionil on täismaja 45 000 inimest. Viimased näpunäited. https://twitter.com/LFC/status/912748006251941890 Ragnar Klavan alustab täna varumehena. https://twitter.com/LFC/status/912730250634829824 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/912595109153202176