FOTOD | Lionel Messi maagia saatis Chelsea kotte pakkima

UEFA Meistrite liigas selgusid viimased veerandfinalistid: kui Müncheni Bayern oli Besiktase vastu edasipääsu sisuliselt kindlustanud juba avamänguga, siis FC Barcelonal oli tarvis Chelsea vastu kodus head esitust.

Eesti aja järgi juba kell 19 alanud mängus vormistas Bayern Besiktase vastu kindlalt koha kaheksa parema seas, liites avamängu 5:0 nüpeldamisele teises kohtumises 3:1 võidu.

Õhtuseks pearoaks olnud kohtumine Barcelona ja Chelsea vahel kujunes vähemalt skoori mõttes ühepoolseks - kodus mänginud Barca läks juba kolmandal minutil Lionel Messi tabamusest juhtima, Ousmane Dembele duubeldas eduseisu 20. minutil ning lõppskoori 3:0 vormistas Messi 64. minutil.

Sealjuures ei väärinud Chelsea mängupildi järgi kindlasti nii suurt kaotust - võimalusi loodi Barcelonast isegi rohkem, kaks korda tabati ka väravaraame, ent rünnakul jäeti alati I-le täpp panemata.

Kaheksa edasipääsejat on Meistrite liigas seega lisaks Barcelonale ja Bayernile veel Madridi Real, Liverpool, Manchester City, Juventus, Sevilla ja AS Roma.

Tulemused:

Besiktas - Müncheni Bayern 1:3, kahe mängu kokkuvõttes 1:8

59. Vagner Love - 18. Thiago Alcantara, 46. ov. Gökhan Gönül, 84. Sandro Wagner

Barcelona - Chelsea 3:0, kahe mängu kokkuvõttes 4:1

3., 64. Lionel Messi, 20. Ousmane Dembele

Meistrite liiga: Barcelona - Chelsea, Besiktas - Bayern Kohtumine on lõppenud! Barcelona on kaheksa parema hulgas ning viiest Inglismaa klubist, kes kaheksandikfinaalis olid, on veerandfinaalis alles vaid kaks! LATT! Nurgalöögijärgses olukorras paneb Rüdiger palli peaga latti! Kahe mängu kokkuvõttes on Chelsea neli korda Barcelona väravaraame tabanud... Zappacosta proovib, ter Stegen püüab. Kolmas värav võttis mängust elu täiesti välja. Courtois teeb suurepärase tõrje, kui nurgalöögi järel saab Paulinho peaga proovida. Chelsea võtab täna veidi kahvatuks jäänud Hazardi välja, platsile tuleb aplausi saatel endine Barcelona mees Pedro. Seekord suudab Courtois rusikad vahele saada - aga olgem ausad, pall ei tulnud ka talle jalge vahele. Karistuslöök Barcelonale, Messi palli taga... Barcelona viimane vahetus toob puhkama Dembele ja sisse Aleix Vidal. Chelsea toob samal ajal Giroud' asemele Morata ja Victor Mosese asemele Davide Zappacosta. Messi jaoks oli tegu aga suure juubeliga - 100. värav Meistrite liigas!https://twitter.com/ChampionsLeague/status/974029731174764546 Chelsea ei vääri mängupildi järgi küll sellist kaotusseisu, ent skoor ei valeta. Barcelona on olnud rünnakul halastamatu. Chelsea kaitsja Cesar Azpilicueta valesööt keskväljal algatab Barcelona kiire rünnaku, Suarez annab palli Messile ning ülejäänu on juba ajalugu. Courtois'l teine värav järjest jalge vahelt... Marcos Alonso mängiti kaks korda kasti löögile, ent ühe korra üritus totaalselt ebaõnnestub ning teisel puhul jääb Pique ette! Ei kipu need Chelsea rünnakud täna õnnestuma - ent teine poolaeg on täielikult nende taktikepi järgi käinud, mis on Camp Noul kindlasti üllatav. 3:0! LIONEL MESSI! Barcelona sunnitud vahetus: pisut viga saanud Busquets välja, tema asemele Andre Gomes. Willian saab keskringist jooksu pista, aga pika soolo järel jääb taas sööt ebatäpseks. Natuke on Chelseal täna kogu aeg puudu jäänud, aga ühte on selgelt näha: meeskond ei ole veel alla andnud. Barcelona vahetab: mängu eel pisut vigastusega kimpus olnud Iniesta välja, sisse Paulinho. Viimane kord, kui Barcelona ei suutnud 2:0 eduseisust mängu võita, oli kuus aastat tagasi... samuti Chelsea vastu!https://twitter.com/ChampionsLeague/status/974024087084392448 Igatahes on Chelsea teist poolaega suurepäraselt alustanud! Kiirelt näidatud korduse põhjal tundus küll, et Pique võttis Alonso määrustevastaselt maha. Tõsi - Alonso kukkus ehk pisut kergelt, kuid jalgade kontakt oli kindlasti olemas. Chelsea nõuab penaltit, aga Skomina seda ei anna! Oi-oi kui ärev olukord! Giroud saab protestimise eest hoopis kollase kaardi! Suurepärane võimalus Chelseale! Willian ja Giroud saadavad Alonso kastis löögile, ent Umtiti fantastiline taklamine hoiab ohtliku löögi ära! Teine poolaeg algas! Kas Chelsea suudab mängu tagasi murda? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/974020766076407808 Avapoolaeg lõppenud! Barcelona on küll 2:0 ees, ent Chelsea pole tegelikult sugugi halvasti mänginud. Tagasitee on nende jaoks aga päris-päris raske... Marcos Alonso lööb karistuslöögist otse peale, aga posti! Väga napilt jäi puudu! Karistuslöök suurepärasest kohast Chelseale! Patustajaks oli Umtiti, kes Giroud' maha võttis. Willian on täna taas heas triblamishoos, kuid pole seni suutnud oma triblingutele õiget jätku leida. Giroud virutab Piquel küünarnukiga nina veriseks, ent pääseb suurema karistuseta. N'Golo Kante! Suurepärane võimalus Chelseale, kui nende väike prantslane ennast kuidagi kaitsjatest mööda pigistab, ent teda tuli pisut segama ka oma mees Fabregas ning lähilöök lendas väravast mööda! Chelsea on kaitses pisut peata - Barcelona mängijatele jäetakse sageli natuke liiga palju ruumi. Lionel Messi jaoks oli tegu karjääri kiireima väravaga! Uskumatu, et see mees pole oma paljudest tabamustest veel mitte ühtegi esimesel või teisel minutil löönud...https://twitter.com/OptaJose/status/974012904965115904 BARCELONA KAKS! Kui kiiresti võivad olukorrad muutuda! Chelseal oli teisel pool platsi hea võimalus, ent Barcelona nõelas väga kiirelt vastu ning Ousmane Dembele lööb Messi söödust Barca juba kahega ette!https://twitter.com/ChampionsLeague/status/974017198887964672 Willian proovib kaugelt ja ei jää palju puudu! Väravavaht ter Stegen oli seekord siiski valmis. Ei keegi muu kui värskelt lapse saanud Lionel Messi viib Barca juba kahe minuti järel ette!https://twitter.com/ChampionsLeague/status/974011587420938240 BARCELONA JUHIB! Mäng on alanud! Millised on teie ennustused? Kes täna võidab? Algkoosseisud on siin!https://twitter.com/FOXSoccer/status/973997323004010496 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/973997301306941440 Kõik! Bayern võtab kahe mängu kokkuvõttes suure 8:1 võidu ja läheb kindlalt edasi kaheksa parema sekka! Aga nüüd on 1:3! Bayerni jaanuarikuine täiendus Sandro Wagner saab jala valgeks! Suurepärane võimalus Bayernile, ent James Rodrigueze löök ei leia väravat üles! Besiktasel oli hea šanss viigistamiseks, ent Mustafa Pektemeki pealöök lendab üle värava. 1:2 - Besiktas saab silma pähe! Pikalt Venemaal mänginud brasiillane Vagner Love lööb selles paaris esimese palli ka Bayerni võrku! Gönul pani ennast tsenderdusele vahele, aga oskas klaarimise asemel palli hoopis oma väravasse suunata. Ebaõnn! Teine poolaeg on alanud! Bayern tegi kohe ka oma teise vahetuse - Hummelsi asemele sekkus Süle. 0:2 - Bayern duubeldab juba avaminutil eduseisu! Avapoolaeg on lõppenud! Bayern on küll 1:0 ees ning kindla edasipääsu poole liikumas, ent väikeseks tõrvatilgaks jäi esimese 45 minuti juurde tõsiasi, et vigastuse tõttu vahetati välja väravalööja Thiago.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/973979870568091648 Ricardo Quaresma sai mõni minuti tagasi Besiktase poolelt karistuslöögist proovida ning tema pall lendab õige napilt väravast üle! Oleks see alles tabamus olnud... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/973973312014639104 Bayern on tasapisi rohkem domineerima hakkamas. Pealelöökide ja võimaluse moodi olukordadeni jõutakse igatahes rohkem. Thomas Müllerilt väga ilus tsenderdus paremalt äärelt ning värava ees on Thiago Alcantara, kes palli võrku saadab!https://twitter.com/ChampionsLeague/status/973975685307002880 0:1 - Bayern läheb juhtima! Mängu algus on olnud suhteliselt võrdne. Ohtlikke võimalusi veel sündinud ei ole. Ka statistika kinnitab: pallivaldamisprotsent on vaid 51-49 Bayerni kasuks. Mäng on igatahes alanud! Miks algab mäng nii vara? Aga seetõttu, et Istanbulis on kell isegi Eesti ajast tunni võrra veel ees. Tavapärase algusaja korral lõppeks mäng kohaliku aja järgi totaalselt öösel! Nagu näha, siis ei ole Bayern hoolimata avamängu suurest võidust koosseisu osas allahindlusi teinud. Besiktase ja Bayerni algkoosseisud:

Enne mängu:

Barcelona ja Chelsea näol on tegu juba Euroopa mõistes klassikalise vastasseisuga, sest meeskonnad on Meistrite liigas alates 2000. aastast kohtunud omavahel 13 korda, viis neist mängudest on toimunud play-off faasis. Kokku on Chelsea saanud neli, Barcelona kolm võitu ning kuuel korral on lepitud viiki.

20. veebruaril toimunud avamängus sai ka Lionel Messi lõpuks Chelsea vastu jala valgeks, kuid enne argentiinlast sahistas väravavõrku ka brasiillane Willian. Londoni klubi omab seetõttu tänase mängu eel väikest eelist ega peaks erilist hirmu tundma ka Kataloonia karukoopa ees, sest senise nelja Barcelonas peetud mängu jooksul pole nad veel kaotusekibedust tundnud.

Kõrgetasemelist mängu on vilistama pandud ka hinnatud kohtunik, sloveen Damir Skomina, kelle viimaseks suureks klubimänguks oli 2017. aasta Euroopa liiga finaal. Suurturniiridest on ta olnud kohal mullusel Konföderatsioonide karikasarjal, 2016. aasta EM-il ja 2012. aasta EM-il. Sel hooajal on ta vilistanud juba nii Chelsea kui ka Barcelona mängu. 18. oktoobril oli ta ametis alagrupimängul Chelsea - Roma (3:3), 12. septembril Barcelona - Juventus (3:0).

Meistrite liiga. FC Barcelona - Chelsea Foto: SUSANA VERA, Reuters/Scanpix

Kihlveokontorite kindel soosik on Barcelona, kelle edasipääsuvõimalusi hindab üks juhuslikult valitud Eesti ennustusportaal koefitsendiga 1.25 Chelsea 3.90 vastu.

Õhtu esimeses mängus sai kindla võidu Müncheni Bayern, kes alistas Besiktase võõrsil 3:1 ning läks sellega kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 8:1 edasi kaheksa parema sekka.

Chelsea ja Barcelona matš algab kell 21.45. Delfi teeb jalgpalliõhtust tekstipõhise otseülekande.