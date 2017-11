FOTOD | Kung-fu mees! Evra virutas pealtvaatajale jalaga näkku ja eemaldati juba enne kohtumise algust

Pealtvaatajad pääsesid soojendusel tribüünidelt alla väljaku äärde ning Marseille kaitsjal Evral tekkis neist ühega sõnelus. Lugu päädis jalalöögiga näkku ning tohutu segadusega. Ei ole täpselt teada, kas pealtvaataja oli kohalik või hoopis Marseille meeskonda enda toetaja.

Mängu kohtunik saatis prantslase väljakult minema. Evra kirjutas end negatiivses plaanis Euroopa liiga ajalukku, sest keegi varem pole kohtumise eel punast kaarti teeninud. Kindlasti on järgnemas karmid karistused ka UEFA-lt.

Vitoria de Guimaraes võitis kohtumise 1:0, võiduvärava lõi Paolo Hurtado 80. minutil. Marseille lõpetas mängu vähemuses, 87. minutil eemaldati teise kollase kaardi tõttu Boubacar Kamara.

Alagruppi juhib nelja vooru järel 8 punktiga Salzburgi Red Bull, Marseille´l on punkte 6, Guimaraesil ja türklaste Konyasporil 4.

Patrice Evra sent off before the Guimaraes - Marseille game for this high kick on a Portuguese fan!!! Incredible. pic.twitter.com/qi1WXBr2O7 — Julien Laurens (@LaurensJulien) November 2, 2017

0 - Patrice Evra is the 1st player to receive a red card before the kick off of a game in the history of the EL (2009/10). Karateka. pic.twitter.com/9Ii92bLnU7