FOTOD | Kõik jäi lahtiseks: De Gea päästis Manchester Unitedi kaotusest, Šahtar võitis ühe väravaga Romat

Meistrite liiga: Sevilla - Man United, Šahtar - AS Roma

Meistrite liiga jätkub 6. märtsil ehk kahe nädala pärast mängudega Liverpool - Porto (avamäng 5:0), PSG - Madridi Real (1:3).

Unitedi päästis täna ikkagi De Gea, kes, nagu välja tuleb, on tõusmas klubis väga erilisse staatusesse:

Aga läbi on seegi kohtumine. Šahtar saab kodus avamängust teenitud 2:1 võidu.

Harkivis oli Ferreyra ülilähedal 3:1 väravale, aga Bruno Peresi jalg jääb värava ees ette.

Sevilla ja Manchester United lähevad kordusmängule vastu 0:0 pealt.

89. minut: Rashfordi karistuslöök lendab väravast mööda.

Sevillal on kirjas juba 24 pealelööki (8 raamidesse, 9 mööd, 7 blokeeritud) Manchester Unitedi 4 (!) vastu. Mourinho pargib selgelt bussi. Karistuslöögid kodumeeskonna kasuks 23:13, nurgalöögid 12:4. Foto: Reuters/Scanpix

DONETSK - ROMA 2:1! Milline värav! Otse karistuslöögist ja lati põrkest Fred.

60. minutil oli lähedal Šahtari juhtvärav, aga Alisson, kes hiljuti oli ka Liverpool huviorbiidis, tõrjus palli ristnurgast ära.

DONETSK - ROMA 1:1! 52. minutil leidis viigivärava Šahtari argentiinlasest ründaja Facundo Ferreyra.

Cengiz Ünder skooris Roma värava oma Meistrite liiga debüütmängus. Varem on sellega hakkama saanud neli meest, ka legendaarne Francesco Totti.

Sevillas on teine poolaeg alanud. Kuna Harkivis, kus Donetsk - Roma toimub, oli avapoolaja lõpus vigastuspaus, siis läheb seal veel veidi aega.

Šahtar peab tegema poolaja lõpus sunnitud vahetuse. Vigastustont kimbutab Sergei Krõvtsovi, kelle vahetab välja Ivan Ordets. Seal minnakse pausile Roma 1:0 eduseisus.

De Gea teeb teise supertõrje järjest ja Sevillas minnakse vaheajale 0:0 seisult. Luis Murel oli peaga väga lähedal avaväravale.

45. minut: De Gea võtab lati alt ära Steven N'Zonzi pealelöögi!

DONETSK - ROMA 0:1 - Õhtu esimese värava lööb 41. minutil Cengiz Under! Foto: AP/Scanpix

38. minut: Esimene löök Man Unitedi raamidesse! Scott McTominay üritab kaugelt peale põrutada, aga Sergio Rico teeb supertõrje.

36. minut: Sevilla fännide tunded on juba ülekeemise äärel. Üks nende mees oli murul pikali, aga kaarti ei kusagil. Selliseid pisiseisakuid on juba pea iga paarikümne sekundi järel.

Romal on esimese pooltunniga olnud juba 7 nurgalöögi Donetski ühe vastu.

31. minut: Alexis Sanchez on jälle siruli, aga kaardid jäävad seekord taskusse. Gabriel Mercado tõmbas meest särgist.

Sevilla (Joaquin Correa) saab 28. minutil teise löögi raamidesse, kuid de Geale otse sülle.

Romal oli 21. minutil hea võimalus skoor avada, kuid Edin Džeko madal pealelöök oli Andrei Pjatovile kerge tõrjuda. Foto: Reuters/Scanpix

Alexis Sanchez saab samuti võitluses viga ja teenib 21. minutil Steven N'Zonzile kollase kaardi. Sanchez on küll silmnähtavalt valudes, kuid mängib esialgu edasi.

Ander Herrera jaoks on juba kohtumine lõppenud. Vasaku jala vigastus. Paul Pogba tuleb 17. minutil mängu.

Tosina minuti järel on skoorid veel avamata. Romal on statistika järgi olnud juba neli suuremat või väiksemat väravavõimalust. Manchester Unitedil pole veel ühtegi pealelööki kirjas, Sevillal on kaks.

Mängud on alanud!

Esimene Euroopa liiga kaheksandikfinalist on Moskva CSKA, kes sai vaid 1:0 jagu Crvena zvezdast. Avamäng jäi 0:0 viiki. Ainsa värava lõi avapoolaja esimesel üleminutil Alan Dzagojev. Foto: Reuters/Scanpix

Olukorras, kus Sevillal on pingil nende talisman Wissam Ben Yedder, vajatakse Pablo Sarabia hea hoo jätkumist - 25-aastane hispaanlasest ründav poolkaitsja on viimases kaheksas mängus kõikide sarjade peale löönud viis väravat. Yedder seevastu on löönud täpselt pooled Sevilla Meistrite liiga väravatest sel hooajal (12-st 6).

Manchester Unitedil alustab täna üllatuslikult pingilt Paul Pogba, kes viimati kuulus eurosarjas varumeeste hulka 2014. aasta aprillis Euroopa liiga veerandfinaali korduskohtumises Torino Juventuse vastu. Võrreldes laupäevase mänguga Huddersfieldi vastu koduliigas on Mourinho teinud kokku kolm vahetust: David de Gea, Antonio Valencia ja Ander Herrera on toodud Sergio Romero, Luke Shaw ja Michael Carricku asemele. Herrera käis viimati platsil 31. jaanuaril, kui Premier League'is kaotati Tottenhamile.

Ja Donetski koosseis:

AS Roma koosseis Šahtari vastu:

Sevilla paneb vastu sellised mehed:

Siin on Manchester Unitedi tänane algkoosseis:

