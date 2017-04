FOTOD: Juventus lõi Barcelona auti, viimasena jõudis poolfinaali Monaco

Võõrsilt 3:2 võidu võtnud Monaco otsustas seeria saatuse juba korduskohtumise esimese 17 minutiga, mil Kylian Mbappe ja Radamel Falcao viisid prantslased 2:0 juhtima. Kolme vastuväravat vajanud sakslased suutsid jõuda vaid ühe tabamuseni, mille eest hoolitses teise poolaja avaminutitel Marco Reus. Lõppseisu 3:1 vormistas vahetusmees Valere Germain 81. minutil.

Kaheksandikfinaalis PSG vastu avamängu 0:4 kaotuse koduplatsil edasipääsuks vormistanud Barcelona Juventuse vastu sama trikki korrata ei suutnud. Itaallaste kaitse oli terve mängu vältel väga kõrgel tasemel ning hispaanlased kodupubliku ees väravani ei jõudnudki. Barca tegi küll 17 pealelööki, kuid suur enamus neist ei tabanud värava raame. Kahvatu partii tegi ka Argentina täht Lionel Messi, kes pole jätkuvalt suutnud terve karjääri jooksul Gianluigi Buffonile väravat lüüa.

Lisaks Juventusele ja Monacole mängivad tänavu Meistrite liiga poolfinaalis Hispaania klubid Madridi Real ja Madridi Atletico. Poolfinaalpaaride loosimine toimub reedel.

Meistrite liiga: Barcelona - Juventus, Monaco - Dortmund

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854798633077690369

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854795917333057537

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854796913736069122

Täname jälgimast! Poolfinaalis mängivad tänavu hispaanlaste Madridi Real ja Madridi Atletico, itaallaste Torino Juventus ja prantslaste Monaco. Paaride loosimine juba reedel!

Monaco ja Dortmundi mäng on lõppenud 3:1 (prantslased edasi 6:3). Viimati pääses Prantsuse klubidest nelja parema hulka Lyon 2009/10 hooajal. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854798186015281156

Barcelona ja Juventus tegid 0:0 viigi. Poolfinaali jõudsid itaallased üldskooriga 3:0.

Barcelonas on alanud lisaminutid - kohtunik lisas neid vaid kolm. Isegi suur ime ei päästaks enam hispaanlasi...

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854794048581840896

Monaco lööb 3:1 - täpne on Germain. Prantslased kindlustavad pääsu poolfinaali.

Barcelonas on 80 minutit täis tiksunud. Hispaanlased suruvad, aga midagi üliohtlikku pole suudetud viimastel minutitel luua.

Hetk, mil Messi karistuslöögi üle värava lõi.

Monaco juhib Dortmundi vastu endiselt 2:1. Sakslased päästaks lisaajale kaks väravat.

See oleks tõeline ime, kui Barca Juventuse sellise kaitseliini vastu kõigest 15 minutiga kolm väravat lööks.

75. minut: Barzagli sisse ja ründaja Paulo Dybala välja.

Juventus toob Andrea Barzagli kaitseliini tugevdama.

Juventuse kaitse on täna lihtsalt liiga hea.

Roberto lööb karistusala nurgast ülinapilt mööda! Barcal juba 16 pealelööki itaallaste 7 vastu, kuid tablool ikka 0:0.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854789124326391808

Barcal juba üheksas nurgalöök ning Messi lööb penaltipunkti lähistelt tühjast väravast mööda! Buffon oli olukorrast juba väljas.

Barcelonal on jäänud veel 25 minutit armuaega. Vaja on kolme väravat.

Sami Khedira sai kollase ning peab poolfinaali vahele jätma, kui Juventus nii kaugele jõuab.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854786663876374531

Pjanici löök maandub latis, kuid ka Barca puurivaht oli valvel ja sai käed vahele.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854787261145247744

Barca teeb esimese vahetuse - lahkus keskväljamees Rakitic, väljakule puhas ründaja Paco Alcacer.

Ja Messi lööb üle värava!

Meenutame, et Messi pole Buffonile kunagi väravat löönud.

Barcelona teenib 56. minutil väga ohtliku karistuslöögi. Suarez tõmmati maha.

Kaks väravat veel ja Dortmund pääseks lisaajale. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854785639589478400

Dortmund lõi ühe värava tagasi - Marco Reus 1:2.

Veel põnevat statistikat - Thomas Lemar on andnud play-offis nelja mänguga neli väravasöötu. Viimati suutis sama 2011. aastal Iniesta. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854784284787429377

Dortmund on teinud ühe vahetuse: Schmelzer (sisse) - Nuri Şahin (välja).

Ka Monaco staadionil on alanud teine poolaeg.

Kumbki meeskond vahetusi teinud ei ole.

Barcelonas on alanud teine poolaeg.

Nii Dortmund kui Barcelona vajavad teisel poolajal kolme väravat, et lisaajale pääseda. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854781249700941824

Monaco on võitnud Dortmundi vastu avapoolaja 2:0 (üldseis 5:2).

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854779946190995457

Barcelonas on avapoolaeg lõppenud 0:0. Hispaanlastel on jäänud vaid 45 minutit, et lüüa poolfinaali pääsuks vajalikud kolm väravat.

Dortmund juhib palli valdamise osas 62%-ga, kuid seis 0:2 ei jäta sakslastele erilist lootust.

Messi saab mängu õnneks jätkata.

Messi on väljakul pikali ning mehed on käsipidi koos. Kohtunik on lasknud mängul väga tooreks minna.

Iniesta saab 40. minutil mängu esimese kollase kaardi.

Buffon napsas Messi nina eest palli! Barcelona on ohtlik, kuid itaallaste kaitse siiani peab.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854774024739721217

Falcao on 50 euromänguga löönud kokku juba 45 väravat. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854775801165881344

Pool tundi mängitud Barcelonas ja seis endiselt 0:0. Palli valdamine on küll 63% hispaanlaste kasuks, kuid raami on saadud vaid üks löök kuuest.

Neymar pääses kohtunikuga õiendamise eest viimase hoiatusega.

Dortmundil polnud Falcao värava eel ka õnne, kui Nuri Sahini karistuslöök tabas posti. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854773098851307520

Dortmund vajab juba parajat imet, et see seeria enda kasuks pöörata. Üldseis on juba 5:2 Monacole. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854773561025757185

Radamel Falcao lööb 2:0 Monaco juhtima!

Barca on teinud juba viis pealelööki Juve väravale, kuid ükski pole veel raami läinud.

Nüüd eksis Messi! Argentiinlane pääses penaltipunkti juurest löögile, kuid pall vuhises posti kõrvalt mööda! Ikka 0:0.

Mbappe tegi ajalugu - nooruke ründaja on esimene jalgpallur, kes on oma neljas esimeses Meistrite liiga play-offi mängus värava löönud. https://twitter.com/OptaJohan/status/854770513641697282

Alba ei saanud pallile pihta ja luhtas Barca võimaluse!

Bürki suutis Mendy löögi tõrjuda, kuid Mbappe oli esimesena jaol ja suunas palli võrku. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854770541936476161

Dortmundi seis on väga keeruline. Nüüd on vaja lüüa võõrsil juba kolm väravat ja prantslased edaspidi kuival hoida. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854770048300437504

Kylian Mbappe viis juba 4. minutil Monaco 1:0 juhtima!

Nüüd on pall juba kiiresti Juventuse karistusalas ning Barca mehe kukkumise järel ootavad hispaanlased penaltit. Kohtuniku vile vaikib.

4. minut: Juventus teenib kaugelt karistuslöögi. Tsenderdus on ohtlik, kuid oma mängijani siiski ei jõua.

Avaminutitel on üllataval kombel ründavamaks pooleks hoopis Juventus.

Mängud on alanud!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854767003894259714

Buffon on senisest 147st euromängust koguni 61 juhul värava puutumatuna hoidnud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854766228073836544

Ja siin on põnevusmängu Barcelona - Juventus algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854754226433646592

Sellised on Monaco ja Dortmundi algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854755894156029952

Juventuse mänguvorm ei tõota Barcale midagi head - itaallased on viimasest 19-st mängust kaotanud vaid ühe ning võitnud lausa 16. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854745693323501568

Eilse Real-Bayern mängu kired ei taha kuidagi vaibuda. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/meistrite-liigast-valja-langenud-muncheni-bayern-esitas-uefa-le-kaebuse?id=77939888

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/854726913331306496

Tere, jalgpallisõbrad! Loodetavasti tulevad täna õhtul sama tulised lahingud kui eile. Täna kell 21.45 siis Barcelona - Juventus (avamäng 0:3) ja Monaco - Dortmund (3:2).