FOTOD JA VIDEO | Uskumatu draama Meistrite liigas: Ronaldo seitsmenda üleminuti skandaalne penalti viis Reali poolfinaali, Buffon sai punase kaardi!

Kohtumise lõpp kujunes aga ülimalt dramaatiliseks: viimasel üleminutil määras inglasest kohtunik Michael Oliver Reali kasuks penalti, kui Juventuse kaitsja Mehdi Benatia väravaesisel Lucas Vazquezi pikali tõukas. Juventuse mängijad reageerisid suurele otsusele tulivihaselt ning nii sai näiteks väravavaht Gianluigi Buffon agressiivse protestimise eest lausa otse punase kaardi ning penaltit pidi tõrjuma tulema varuväravaht Wojciech Szczesny.

Buffoni jaoks jäi see suure tõenäosusega ka tema viimaseks Meistrite liiga mänguks - legendaarne puurilukk on lubanud selle hooaja järel kindad varna riputada.

Poolakal sangariks saada siiski ei õnnestunud - Cristiano Ronaldo naelutas penalti seitsmenda (!) üleminuti lõpetuseks ülikindlalt ristnurka ning viis sellega Reali Meistrite liigas taas nelja parema sekka. Portugallane hoidis seega ülinapilt elus ka oma seeriat - nimelt on ta sel hooajal skoori teinud igas Reali Meistrite liiga mängus!

Vaata olukorda videost!

Meistrite liiga: Madridi Real - Juventus; Müncheni Bayern - Sevilla

LÕPUVILE! Real saab ülidramaatilise võidu!

Särk lendab seljast ja kollane kaart koidab, aga sellest pole hullu! Real läheb edasi!

ÜLIKINDLALT RISTNURKA!

SEEEEEEEEEEEES! RONALDO VIIB REALI EDASI!

Seitsmenda lisaminuti lõpus see kõik toimub...

Tuletame meelde - Ronaldo on värava löönud sel hooajal kõigis Meistrite liiga kohtumistes. Täna on ta veel kuival...

Ott: Jama värk!

Pro: Eieieiieiei!

Ronaldo seda lööma läheb, pole küsimustki...

Buffon saab punase kaardi protesteerimise eest. Juventusel vahetusi veel on, poolakas Szczesny tuuakse veel päästma.

Pikk pall kasti, Ronaldo suunab selle tagumisest postist väravaesisele, kus Vazquez pikali tõugatakse!

BUFFONILE NÄIDATAKSE PUNAST KAARTI!

Juventuse mängijad on kohtuniku peale marus!

PENALTI REALILE! PENALTI REALILE!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984162902893629440

Ronaldo saab Carvajali tsenderdusest peaga löögile, ent ei suuda palli värava peale suunata! Mängus saab pinget noaga lõigata!

Chiellini suunab Reali tsenderduse enda värava katusele! Omavärav oli lähedal.

Isco lööb kaugelt ning Buffon peab taas rikošetiga löögi ära võtma!

Reali kolmas vahetus: Modric välja, Kovacic sisse.

Ronaldo madal löök võtab kurja rikošeti ning Buffonil on tükk tegemist, et pall väravast mööda suunata.

Lööb hoopis Asensio, aga üle värava. Mängida veel ümmarguselt 25 minutit.

Realile karistuslöök väga heast kohast. Kas Ronaldo suudab kastanid tulest välja tuua?

Praeguse seisuga läheme lisaajale. Kahtlane tunne on aga, et enne 90 minuti täitumist näeme veel väravaid...

Navas ei suuda tsenderdust püüda, puterdab selle väravaesisele lahti ning Blaise Matuidi suunab palli meetri pealt sisse! Juventus on sisuliselt fööniksina tuhast tõusnud!

JUVENTUS LÖÖBKI KOLMANDA! Nad löövadki kolmanda ära! Uskumatu!

Higuain pääseb löögile, aga Keylor Navas teeb suurepärase tõrje! Juventus ähvardab, ähvardab!

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984157529818238981

Teises mängus hoiab Sevilla küll rohkem palli, ent löögile on rohkem pääsenud Bayern. Seal mängus praegu väravaid ei paista - ent mine tea...

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984156003259297792

Mitte ükski klubi pole varem eurosarjas kodus 0:3 kaotanud ja edasi pääsenud. 199 klubi on seni niimoodi välja langenud - kas Juventus suudab igasugust loogikat eirata? https://twitter.com/FIFAcom/status/984156216430682112

Teised poolajad algasid! Juventusel on vastasseisu lisaajale viimiseks vaja veel ühte väravat, Sevillal on Bayerni vastu tarvis kahte tabamust.

Real vastab kahe vahetusega: Casemiro ja Bale välja, Lucas Vazquez ja Marco Asensio sisse.

Poolajaviled on kõlanud. Mida need Itaalia tiimid küll nädalavahetusel söönud on, et nad hispaanlastele nii hästi vastu saavad?

Real tabab latti! Kroosilt suurepärane karistuslöögitsenderdus väravaesisele ning seal suudab Varane palli peaga latti suunata!

Ronaldo üritab väga lihtsalt penaltit välja meelitada, aga kohtunik Michael Oliver selle õnge ei läinud.

K.R.: Hurrraaaaaaa,.........

Asi on väga põnevaks läinud! Taas Mandžukić, taas peaga - seekord pisut raskemast olukorrast, aga mis põhiline - pall maandub taas väravas! Juventusel on nüüd ainult ühte väravat vaja, et üldseis viigistada!

JUVENTUS LÖÖB 2:0!

Mäng on nüüd õige pisut rahunenud, kuid pall käib mõlemas karistusalas endiselt suhteliselt tihti. Real on nüüd pisut initsiatiivi enda kätte saanud.

Teises mängus on väravad endiselt löömata, aga Sevilla pole ka päris papist ning on mõnel korral Bayerni karistusala juurde jõudnud.

Juventus teeb kiire vahetus: De Sciglio välja, Lichtsteiner sisse. De Sciglio ei tundu hästi aru saavat, miks ta välja vahetati. Huvitav olukord.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984143715294949377

Uskumatult võimalusterohke kohtumine jätkub: nurgalöögiolukorrast saab taas löögile Mandžukić, aga seekord ei taba horvaat palli korralikult ning Navas suudab püüda!

Taas šanss Realil - Ronaldo ja Kroosi eeltöö mängib palli kastis Iscole ette, kuid kaitsjad jõuavad teda õigel ajal takistama. Mäng on alanud äärmiselt tempokalt ja voolavalt.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984142826530312193

Nüüd on aga suurepärane võimalus hoopis Realil! Gareth Bale mängitakse kastis löögile ning kui esimese löögi Buffon tõrjub, siis järgnenud kannalöök lendab napilt küljevõrku!

Real on paanikas! Higuainil on suurepärane võimalus lüüa Juventuse teine, aga pall takerdub kuidagiviisi väravaesisel puuriluku Keylor Navase jalgadesse! Tugevalt on õhus sarnast lõhna nagu eilses Roma ja Barcelona mängus...

Mario Mandžukić viib juba teisel minutil Juventuse võõrsil juhtima ning kas tõesti hakkame nägema eilse õhtu kordust?

JUVENTUS LÖÖB KOHE ÜHE ÄRA!

Avaviled kõlavad!

Nõnda - kõlab Meistrite liiga hümn ning kõik on mängude alguseks valmis!

Algkoosseisud tulevad!