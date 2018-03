FOTOD JA VIDEO | Sevilla fantastiline vahetusmees otsustas nelja minutiga Manchester Unitedi saatuse!

ManU esines oma koduväljakul Old Traffordil mannetult, kaotades pärast väravateta viiki võõrsil kordusmängu koduplatsil 1:2. Sevilla võidu otsustas 72. minutil platsile vahetatud 27-aastane Prantsuse ründaja Wissam Ben Yedder, kelle 74. ja 78. minuti väravad Jose Mourinho hoolealustel jalad alt lõid.

Romelu Lukaku lõi 84. minutil Unitedile ühe värava tagasi, kuid edasipääsuks olnuks kodumeeskonnale lõpuminutitel veel kahte õnnestumist vaja.

Teises mängus alistas AS Roma Donetski Šahtari vaid 1:0 (52. minutil Edin Džeko). Šahtar mängis alates 79. minutist kümnekesi, sest punase kaardiga pidi väljakult lahkuma kaitsja Ivan Ordets. Kuna avamäng Ukrainas lõppes Šahtari 2:1 võiduga, viis võõrsil värava reegel edasi Itaalia klubi.

Meistrite liiga 1/8-finaalid

United kaotas viimati eurosarjas koduväljakul Sir Alex Fergusoni käe all 2013. aastal, kui 1:2 jäädi alla Madridi Realile.

Sevilla mängis viimati veerandfinaalis 1958. aastal.

Kõik United - Sevilla väravad ühes videos:

Läbi! Sevilla ja AS Roma on veerandfinaalis.

Ben Yedder pääses De Geaga üks-ühele. Kolmandat ei tulnud, De Gea pani jala pallile ette.

Manchesteris antakse neli lisaminutit.

Sevilla kaitsja sööt väravavahile tekitas 86. minutil elevust. Rico võttis kätte, aga poleks ilmselt tohtinud. Kohtunik ei reageerinud.

MANCHESTER UNITED - SEVILLA 1:2! Lukaku lööb 84. minutil nurgalöögist esimese värava tagasi. Kahte on Unitedil veel vaja.

ManU teeb veel kaks vahetust: Valencia välja, Mata sisse. Lingard väja, Martial sisse.

Manchester United - Sevilla 0:2! Ben Yedderi teine! 78. minut. Nurgalöögi järel. Pall ületas napilt väravajoone.

Manchester United - Sevilla 0:1! Ben Yedderil kulus skoorimiseks kaks minutit. Põhimõtteliselt mehe esimene puude täna! Uskumatu!

United on vahepeal Fellaini Paul Pogba vastu vahetanud. Sevillal valmistub vahetuseks Prantsuse ründaja Wissam Ben Yedder (27a). Foto: AFP/Scanpix

Džeko värav videos. On ikka vägeva puutega kuju!

Selline seis Romale sobib. Nemad on võõrsil värava löönud, Šahtar veel mitte.

AS ROMA - ŠAHTAR 1:0! 52. minutil avas Roma väravaarve Edin Džeko. Kahe mängu kokkuvõttes seis 2:2.. Foto: AFP/Scanpix

52. min: värav oli õhus, kuid Sergio Rico (Sevilla) suutis end piisavalt pikaks teha, et Jesse Linegardi pealelöök tõrjuda.

Kes "koolijalgpalli" (Kruus&Vara, 2018) tahavad näha, siis Viasat Sport Balticust Man Utd ja Sevilla esituses näeb.

Old Traffordil oli tunda penalti hõngu. Correalt võetakse 48. minutil pall karistusalas ära, kuid kohtunik nägi, et puhtalt.

Mõlemas mängus on teine poolaeg alanud.

Ka Roomas on vaheajale minnes väravad löömata.

Manchesteris lõppeb esimene poolaeg 0:0.

Roomas domineerib mängu endiselt Šahtar (pallivaldamine 60-40), kuid pealelöögid on 3:3 viigis. Nurgalööid 5:1 Šahtarile. Foto: AFP/Scanpix

Statistika näitab Sevillale 9 pealelööki Unitedi 4 vastu. Pallivaldamine on napilt (51-49) kodumeeskonna kasuks. Foto: AP/Scanpix

28. min: Murieli pealelöök läheb napilt Unitedi väravapostist mööda. Üks parimaid võimalusi, mis Sevillal seni olnud.

25 minutit mõlemas mängus mängitud. Seisud ikka 0:0. Roma on jalad kõhu alt välja võtnud ja Šahtari värava all teravust tekitama hakanud, aga Šahtari pallivaldamisportsent on ikka 61 % Roma 39 % vastu.

Teises mängus on palli nähtud pigem Roma väljakupoolel. Šahtar lükkab üllatavalt segamatult palju palli. Foto: AFP/Scanpix

United alustas esimest viit minutit kenasti, aga on nüüd jäänud Sevilla korraliku surve alla. Foto: Reuters/Scanpix

United - Sevilla mängus teenib esimese nurgalöögi 9. minutil Sevilla. Peaga pealelöök polnud Correal sugugi paha, aga pall maandub värava peal võrgus.

Esimene kollane on Old Traffordil juba antud. Ever Banega võttis 6. minutil 30 meetri pealt maha Alexis Sancheze. Temal jääb järgmine kohtumine vahele. Unitedi karistuslöögist aga asja ei saanud.

Mõlemas mängus on esimese minutiga esimene pealelöök juba tehtud. Džeko lõi Roomas väravavahile otse sülle, Lukaku Manchesteris kõrgelt üle värava.

Mängud on alanud! Näis, kus esimesena sahiseb...

Mourinho viitas värskes intervjuus BT Sportile, et Marouane Fellainil olevat mängu käima lükkamises väga suur roll: "Me usume, et Marouane oskused on väga olulised selles, kuidas me tahame mängu alustada. Me peame võitma. Seis on väga ohtlik. Usun, et Sevilla püsib mängu lõpuni elus. Ma ei näe, et siin skoor suureks võiks minna. Mõlema meeskonna jaoks on pinged suured. Kodumängu eelis töötas nende kasuks väga hästi ning loodetavasti annab see meilegi väikse tõuke."

United on võrreldes laupäevase Liverpooli mänguga teinud kaks vahetust. Juan Mata ja Scott McTimonay istutati pingile, nende kohad hõivavad Jesse Lingart ja Marouane Fellaini. Ainsana on Unitedil kaartidega kimpus Lingard - üks kollane veel, ja veerandfinaali avamäng tuleb vahele jätta. Pingil istuvad vigastustest taastnud Paul Pogba ja Antony Martial. Sevillal samuti kaks vahetust võrreldes laupäevase Valencia mänguga. Nolito läks pingile, Miguel Layun tema asemel. Simon Kjaer liigutati keskkaitsesse, vasakut tiiba valvab Joaquin Correa.

Roma - Šahtar koosseisud graafiliselt:

Manchester United - Sevilla koosseisud graafiliselt:

AS Roma koosseis:

Manchester Unitedi algkoosseis: