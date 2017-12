FOTOD | Itaalia klubid murdsid Meistrite liigas play-offi, Madridi Atletico langes välja

Atletico edasipääsulootused kustutas AS Roma, kui alistas kodus Diego Perotti väravast Qarabagi 1:0. Kuna Atletico tegi võõrsil Chelseaga 1:1 viigi, läks Roma C-alagrupist esimesena edasi. Chelsea oli koha play-offis taganud juba varem, kuid täna mängiti grupivõit maha.

D-alagrupis tuli raskest seisust auga välja kevadel finaalis mänginud Torino Juventus, kui alistas võõrsil Juan Cuadrado ja Federico Bernardeschi väravatest Olympiakose 2:0 ning pääses Barcelona järel teisena edasi.

Müncheni Bayern alistas B-alagrupis oma kodupubliku ees PSG 3:1, mis tähendas, et mõlemad meeskonnad lõpetasid 15 punktiga. Kuna Pariisis oli aga PSG võitnud sakslasi 3:0, lõpetasid prantslased alagrupiturniiri esikohal.

Manchester United võitis A-alagrupis kaotusseisust Moskva CSKA-d 2:1 ja kindlustas 15 punktiga grupivõidu. Teisena läks edasi šveitslaste Basel, mängides võõrsil üle Lissaboni Benfica 2:0.

Tänased tulemused:

A-alagrupp:

Benfica - Basel 0:2

Manchester United - Moskva CSKA 2:1

Tabeliseis: 1. Manchester United 15 punkti, 2. Basel 12, 3. CSKA 9, 4. Benfica 0.

B-alagrupp:

Müncheni Bayern - PSG 3:1

Celtic - Anderlecht 0:1

Tabeliseis: 1. PSG 15, 2. Bayern 15, 3. Celtic 3, 4. Andrelecht 3.

C-alagrupp:

Chelsea - Madridi Atlético 1:1

Roma - Qarabağ 1:0

Tabeliseis: 1. Roma 11, 2. Chelsea 11, 3. Atletico 7, 4. Qarabağ 2.

D-alagrupp:

Barcelona - Sporting CP 2:0

Pireuse Olympiakos - Juventus 0:2

Tabeliseis: 1. Barcelona 14, 2. Juventus 11, 3. Sporting 7, 4. Olympiakos 1.

Jalgpalli Meistrite liiga

Bayern võitis PSG-d 3:1, kuid pidi prantslaste järel piirduma teise kohaga.

ManUtd võitis CSKA-d 2:1 ja Basel Benficat 2:0. Edasi ManUtd ja Basel.

Chelsea - Atletico lõppes 1:1 ja kuna Roma võitis Qarabagi 1:0, võitis alagrupi Roma Chelsea ees.

Barcelona võitis Sportingut 2:0. Juventus võitis Olympiakost samuti 2:0 ja läks teisena alagrupist edasi.

Olympiakos - Juventus 0:2. Värav Federico Bernardeschilt. Mullune finalist on edasi!

Chelsea - Atletico 1:1. Stefan Savici õnnetu omavärav.

Bayern - Paris Saint Germain 3:1. Corentin Tolissolt tänase õhtu teine tabamus.

Rashford lööb kohe ManUtdi 2:1 CSKA vastu juhtima.

Benfica - Basel 0:2. Värav Dimitri Oberlinilt. Šveitsi klubi on ManUtdi järel teisena edasi minemas.

Manchester Utd 1:1 CSKA. Lukaku viigistas 64. minutil.

Celtic - Anderlecht 0:1.

Barcelona - Sporting 1:0. Värav Paco Alcacerilt. Hetkeseis D-grupis: Barcelona 14, Juventus 11, Sporting 7 ja Olympiakos 1 punkt.

Chelsea - Atletico 0:1. Saul viib hispaanlased ette, kui hetkel on Romal 11, Chelseal 10 ja Atleticol 9 punkti.

Roma - Qarabag 1:0. Värav Diego Perottilt. Atletico lootused on kustumas ja Chelsea on alagrupi võitu maha mängimas...

Filipe Luis lõi posti! Chelsea - Atletico endiselt 0:0.

Bayern - PSG 2:1. Kylian Mbappe värav lõpetab sakslaste lootused alagrupis esikohta jahtida.

Chelsea - Atletico 0:0. Jan Oblak teeb kohe omalt poolt suurepärase tõrje.

Antoine Griezmanni karistuslöök on ohtlik, kuid Thibault Courtois püüab kindlalt.

Teine poolaeg on alanud kõigis matšides.

ManUtd - CSKA 0:1! Alan Dzagojev viis venelased juhtima. Tasub meenutada, et United püsib Old Traffordil kaotuseta juba 39 järjestikust mängu.

Bayern - PSG 2:0. 37. minutil teeb skoori Tolisso.

Roma - Qarabagi mängus püsib seis 0:0. Kui Atletico suudaks Chelseale värava lüüa, oleks itaallased väljas ja hispaanlased edasi.

Bayern tähistab Robert Lewandowski väravat.

Morata oli väga lähedal väravale, kuid skoor jääb avamata! Chelsea - Atletico ikka 0:0.

Olympiakos - Juventus 0:1. Cuadrado viib itaallased 16. minutil juhtima. Juventuse võit tagaks neile pääsu play-offi sõltumata mängu Barca-Sporting tulemusest.

Nii Bayernil kui PSG-l on nüüd võrdselt 15 punkti, kuid sakslased vajavad alagrupi võitmiseks neljaväravalist võitu.

Chelsea - Atletico seis püsib 0:0.

Bayern lööb 1:0 PSG vastu. Värava autoriks Lewandowski, kes jäeti värava ees täiesti vabaks.

Esimese värava lööb Basel, asudes Elyounoussi tabamusest võõrsil Benfica vastu 1:0 juhtima. Basel tõuseb hetkeseisuga 12 punktiga teisele kohale. ManUtd - CSKA mäng on hetkel 0:0, mis tähendab, et Manchesteri tippklubil on praegu 13 ja CSKA-l 10 punkti.

Mängud on alanud.

