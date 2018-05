FOTOD | Ilus žest! Roma mängijad kandsid treeningul raskelt vigastatud Liverpooli fänni nimega särke

AS Roma mängijad kandsid viimasel treeningul enne Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumist Liverpooliga särke kirjaga "Forza Sean", millega soovitakse kiiret paranemist nädal tagasi haiglasse pekstud iirlasele Sean Coxile.

53-aastasele Liverpooli fännile tungisid eelmisel teisipäeval kallale Roma ultrafännid. Teda hoitakse Liverpooli haiglas siiani kunstlikus koomas. Kardetakse, et vägivaldsed stseenid võivad täna õhtul korduda, sest Itaalia pealinna on kaasa reisinud ligi 5000 Liverpooli fänni.

"Meie klubil on pikk ajalugu. Ma olen väsinud sellest, et mõned lollid inimesed tahavad meie ajalugu ja pärandit lõhkuda," ütles AS Roma president Jim Pallotta.

"See pole vaid Roma probleem, vaid kogu Itaalia probleem. See on võimude probleem ja meie kõigi probleem. Peame lõpuks ometi üles ärkama ja selle reputatsiooniga tegelema. Meie fännid, kes on tegelikult maailma parimad, pole sellist mainet ära teeninud. Selle on tekitanud vaid mõned kuradima idioodid, kes ka kõiki teisi alt veavad!"

Liverpool võitis poolfinaali avamängu Inglismaal 5:2. Korduskohtumine Itaalias algab täna kell 21.45.