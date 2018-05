FOTOD | Bayern oli comebackile lähedal, kuid Real pääses kolmandat aastat järjest Meistrite liiga finaali

Madridi Real - Müncheni Bayern

Zidane tõusis Marcello Lippi kõrvale. https://twitter.com/OptaJoe/status/991416918916714496

Pealelöögid jäid Bayerni kasuks 23:9!

Läbi! Real on pääsenud kolmandat aastat järjest finaali!

Hummels saab pea vahele, aga pall lendab väravast mööda.

Real on lõpuminutitel kõikide jõududega kaitses, Bayern avaldab meeletult survet. 11. nurgalöök juba Bayernil.

Navas läheb tsenderdust liiga uhkelt tõrjuma ja lendab üle kahe-kolme mehe valusalt murule. Tundub, et tegi küünarnukile haiget.

89. minut: Casemiro teenib Mülleri maha võtmise eest kollase. Heast kohast karistuslöök Bayernile.

87. minut: Real teeb kolmanda vahetuse. Asensio asemele tuleb kuuajalist vigastuspausi lõpetav Nacho.

84. minut: Bayern teeb teise vahetuse. Javi Martinez sekkub mängu Rodriguezi asemele.

83. minut: Asensio sai krambid ja koperdas palli otsa. Real oli ühe mehega vähemuses, kuid Bayerni mehed olid valmis mängu jätkama. Kuni pall jõudis James Rodriguezi kätte, kes selle lõpuks auti lükkas.

79. minut: Navas võtab alt paremast nurgast ära Mülleri pealöögi.

Bayern teeb 75. minutil esimese vahetuse. Tolisso välja, 195 cm pikkune Wagner sisse.

Neid mehi, kes on nii Reali eest kui ka Reali vastu värava löönud, on maailmas vaid 7. https://twitter.com/OptaJoe/status/991410077348302854

72. minut: Real teeb kaks vahetust korraga. Bale tuleb Benzema asemele ja Casemiro vahetab välja Kovacici.

2-2 JAMES RODRIGUEZ VIIGISTAB 63. MINUTIL!

Endine Reali mees teeb kätega vabandamise žesti ega tähista. Üks värav lahutab Bayernit veel edasipääsust.

54. minut: Ronaldo lööb kuue meetri pealt üle värava! Sellist asja iga päev ei näe.

Väravavaht Ulreich tegi Meistrite liiga ajaloo ühe suurima prohmaka. Mees ei suutnud omaks võtta kaitsja tagasisöötu ja Benzemal, kellele jäi ette tühi värav, piisas vaid jalg pallile vastu panna.

Teine poolaeg algas!

Ja värav olemas 22 sekundiga! Real läheb 2:1 juhtima. Lisaaega täna kindlasti ei tule.

Esimene poolaeg on lõppenud! Üks värav Bayernilt veel ja me võime veel täna lisaaega näha.

Poolaja lõppu jäi veel Marcelo käemäng, mis kohtunikebrigaadil täielikult märkamata jäi. Teine kaheldav otsus juba. https://twitter.com/FCBarcelonaHQ/status/991401728506564608

Kalev Kruus hõikas tele-eetris välja põneva fakti: Ronaldol oli 39. minutil selles mängus alles kümnes pallipuude. Nii palju pole ükski teine mängija pidanud täna pallita olema. (Foto: Reuters/Scanpix)

Bayernil on Meistrite liigas värava puhtana hoidmisega tõsised probleemid. https://twitter.com/OptaJoe/status/991396788283363330

SUPERVÕIMALUS BAYERNIL 34. MINUTIL! Lewandowski lööb täiest südamest vastu Navast ja James Rodriguez põrutab kolme meetri pealt üle värava!

32. minut: Müller pääseb värava ees nõrgale pealelöögile, aga Navas oli selleks liiga hästi valmis. Bayerni teine on palju rohkem õhus kui Reali teine.

Hoogne mäng! 30 minutiga on Real teinud juba kolm pealelööki, Bayern neli. Iga järgmine värav võib olla selle paari saatust otsustav.

Benzema väravale eelnes 28-sööduline kombinatsioon. https://twitter.com/OptaJoe/status/991393864987631617

18. minut: kohtuniku päeva esimene suur otsus. Lewandowskil lähevad karistusalas Ramosega jalad risti, kuid penaltit ei tule.

BENZEMA VIIGISTAB 11. MINUTIL 1:1! Prantslane pani pea vahele Marcelo vasakult äärelt tulnud tsenderdusele.

Joshua Kimmich on osaline olnud juba seitsmes väravas sel Meistrite liiga hooajal. https://twitter.com/OptaJoe/status/991389913428963328

BAYERN LÄHEB 3. MINUTIL JUHTIMA! Kimmichi löögist pall võrgus. Kui tsenderdus vasakult äärelt ei toitnud, siis paremalt tiivalt üritades tehakse töö ära!

2. minut: Navas peab juba esimese tõrje tegema. Alaba tsenderdusele oli värava ees jalga vahele panemas Müller.

Kohtumine on alanud!

Nii kui avavile kõlab, on Ronaldo juba ajalugu teinud. https://twitter.com/OptaJoe/status/991377399873929217

James Rodriguez esimest korda Bayerni ärgis Bernabeu staadionil https://twitter.com/ChampionsLeague/status/991381397976879106

Bayern on vahetanud vasakäärt - Rafinha asemel võtab koha sisse David Alaba, alavormis Javi Martinezit asendab keskväljal Tolisso.

Reali puhul on üllatavaim see, et Ronaldo koos Benzemaga rünnakul paari on pandud. See näitab vaid üht: Real tahab sotid võimalikult kiirelt selgeks saada. Keskväljal eelistab Zidane Casemiro asemel Mateo Kovacicit.

Pole üldse paha vastuvõtt! https://twitter.com/realmadrid/status/991369215381819393

Reali algkoosseis: https://twitter.com/realmadrid/status/991371744878452736

Bayerni algkoosseis: https://twitter.com/FCBayern/status/991370875139166214

Laul ei peatu ka staadionile sisse minnes: https://twitter.com/FCBayern/status/991362073497042945

Veel üks video Bayerni fännidest: https://twitter.com/TheSportsman/status/991338659503886337

Võimas aktsioon Bayerni fännide poolt! https://twitter.com/FCBayern/status/991350389906792449