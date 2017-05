FOTOD: Atletico võitis, kuid Meistrite liiga finaali pääses Real

Viimast korda euromänguks Vicente Calderoni staadioni murule astunud Atletico pallurid tegid unelmate alguse ning pääsesid juba veerandtunnise mängu järel 2:0 juhtima - Saul lõi 12. minutil nurgalöögi järel peaga avavärava ning kolm minutit hiljem realiseeris Antoine Griezmann Fernando Torrese teenitud penalti.

Matš sai täiesti uue pöörde avapoolaja lõpuminutitel, mil Isco jõudis esimesena pallini, mille Jan Oblak oli Toni Kroosi pealelöögi järel enda ette tõrjunud, ja saatis selle võrku. Seis 2:1 tähendas, et Atletico vajas edasipääsuks veel kolme väravat.

Teisel poolajal avanes Atleticol küll mitu suurepärast šanssi, kuid Reali väravavaht Keylor Navas näitas hiilgavaid tõrjeid ning vedas tiitlikaitsjad finaali. Tiitli eest hakkab Real heitlema itaallaste Torino Juventusega, kes alistas poolfinaalis Monaco. Real

Finaalmatš peetakse 3. juunil Cardiffis Millenniumi staadionil.

Reali värav:

I won't lie I doubted you, but what a way to turn up. Truly the Benzema we know 🔥 pic.twitter.com/Eu93s87TzN

— ㅤ (@RmadridFever__) May 10, 2017