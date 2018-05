Finaali "kangelane" Loris Karius: palun vabandust, vedasin kõiki alt!

Jalgpalli Meistrite liiga finaalis kaks suurt prohmakat teinud Liverpooli väravavaht Loris Karius palus kohtumise järel vabandust.

Karius eksis Liverpooli 1:3 kaotusmängus Madridi Realile nii hispaanlaste esimese kui kolmanda värava puhul. Esimesel juhul viskas ta palli otse Karim Benzemale, kes selle võrku saatis, ja teisel korral pudistas väravasse Gareth Bale'i kauglöögist tulnud palli.

"Ma ei tunne hetkel midagi... Põhjustasin täna oma meeskonna kaotuse ja olen süüdi," sõnas Karius, vahendab talkSPORT. "Palun kõigilt vabandust - meeskonnalt, tervelt klubilt. Tean, et vedasin teid alt."

"Kui ma vaid saaksin ajas tagasi minna, siis ma ... Mul on tõesti tohutult kahju ja ma palun andestust... Täna oli tõesti karm õhtu, kuid selline see väravavahi elu on," lisas sakslane löödult.