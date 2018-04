FC Barcelonat tabas Meistrite liigas ajalooline häbi. Kas süüdi on Lionel Messi ja Luis Suarez?

“Barcelona ei ole lasknud endale eriti palju väravaid lüüa, kuid see tundub kummaline. Kui meeskonnal on kaks ründajat, kes kaitsemängu üldse ei panusta, siis võivadki väravad tulla,“ kritiseeris BT Spordi ekspert Michael Owen.

“Nad mängivad kaitses sisuliselt kaheksa väljakumängijaga kümne vastu. Ma ei ole kindel, et tipptasemel saab niimoodi mängida,“ viitas Owen tõsiasjale, et Barcelona suurimad staarid Messi ja Suarez ei panusta kaitsetöösse piisavalt.

“Võib ju vaielda, et AS Roma ei ole päris tippmeeskond. Samas on selge, et veelgi tugevamad meeskonnad kasutaksid sellist asja veelgi rohkem ära. Enam ei kasuta seda aga keegi, kuna Barcelona on konkurentsist väljas,“ lisas Owen.

3 - @OfficialASRoma have become only the third side in Champions League history to overturn a 3+ goal deficit after the first leg in the knockout stages to progress after Deportivo vs Milan in 2003-04 and Barcelona vs PSG last season. Heroic. #RomaBarcellona pic.twitter.com/0CSYN2lWDE

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 10, 2018