FC Barcelona tähtmängijad asusid hävingus süüdistama peatreenerit

FC Barcelona jalgpalliklubi ei ole seni veel täielikult üle saanud Meistrite liiga veerandfinaalist, kus kahe mängu kokkuvõttes jäädi alla AS Romale. Barcelona oli seeria avamängu võitnud koduplatsil 4:1, kuid võõrsil kaotati 0:3 ja langeti konkurentsist. Hispaania meedia teatel peavad tähtmängijad seda eelkõige peatreener Ernesto Valverde kaotuseks.

Esimesed süüdistused olevat Valverde kraesse lennanud kohe pärast mängu riietusruumis. “Treener, see oli mäng füüsiliselt tugevatele mängijatele,“ olevat ajalehe Sport teatel öelnud üks meeskonna kogenumatest mängijatest.

Barcelona jäi hätta AS Roma võimsa ründaja Edin Džekoga ning füüsilise võimekuse osakonnas jäädi alla mujalgi. Hispaania meedia teatel on Barcelona tähtmängijad üldjuhul peatreeneriga rahul ja neile meeldib, kuidas ta mängijate suhtleb ja neid motiveerib, kuid Valverde taktikalised otsused ei pidavat mängijatele tihtipeale meeltmööda olema.

Hispaania liigas on FC Barcelona tänavu liikumas kindlalt tiitli suunas ning seni ei ole kirja saadud ühtegi kaotust. Hispaania kõrgliigas on kaotust välditud koguni 40 mängu järjest. Siiski on Meistrite liiga häving jätnud hooajale valusa pitseri.