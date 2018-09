Euroopa liiga: Londoni Arsenal ja Chelsea alustasid eurosarja võidukalt

Londoni Chelsea alustas eurosarja võidukalt, kui võõrsil saadi 1:0 võit Kreeka klubi PAOK-i üle. Kohtumise ainsa värava lõi brasiillane Willian 7. minutil.

Inglismaa klubidest mängis täna veel Chelsea linnarivaal Arsenal. Arsenal alistas kodus Ukraina meeskonna Vorskla Poltava 4:2. Inglismaa klubi eest lõi kaks väravat Gaboni koondise ründaja Pierre-Emerick Aubameyang. Ühe tabamuse lisasid nii Danny Welbeck kui Mesut Özil. Ukraina klubi eest olid täpsed Volodimir Chesnakov ja Vjatšeslav Sharpar.

Prantsusmaa tippklubi Marseille sai koduväljakul 1:2 kaotuse vähemuses lõpetanud Frankfurti Eintrachti käest.

Teised tänased tulemused:

🖤 Early kick-off results! 💛



Who surprised you? 🤔

Who looks set for a title charge? 🤔#UEL pic.twitter.com/rYoQOKJAXG