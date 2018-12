Euroopa liiga: Joonas Tamme koduklubi sai kindla kaotuse ning alagrupist edasi ei pääsenud

Kohtumine algas Sarpsborgi jaoks kohutavalt, kui juba viiendaks minutiks oldi 0:2 maas. Sellise seisuga mindi ka vaheajale. Teisel poolajal lõi Genk veel kaks väravat ning 4:0 võiduga kindlustati alagrupi võit ja ühtlasi edasipääs järgmisesse ringi.

Kuue kohtumisega ühe võidu, kaks viiki ja kolm kaotust saanud Sarpsborg 08 jäi 5 punktiga alagrupis viimaseks. Joonas Tamm tegi täna kaasa kogu kohtumise.

Teise meeskonnana sai I-alagrupist edasi rootslaste Malmö, kes oli võõrsil 1:0 parem Istanbuli Besiktasest.

Võõrsil sai raske viigi kätte juba edasipääsu kindlustanud Londoni Chelsea, kui võideldi välja 2:2 viik Ungari klubi MOL Vidiga. Teise koosseisuga mänginud Chelseale päästis viigipunkti Olivier Giroud' karistuslöök 75. minutil. Chelsea järel pääses teisena edasi BATE Borissov.

Senised tänased tulemused:

⏰ EARLY RESULTS ⏰



ℹ️ Rapid, Malmö, Sevilla, Krasnodar, Rennes, & BATE are through to the round of 32. #UEL pic.twitter.com/qMLWE01lMj