Euroopa liiga: Joonas Tamme koduklubi mängis Türgi tippklubi vastu maha kaheväravalise eduseisu, eestlane vahetati vigastuse tõttu välja

Kohtumine algas Sarpsborgi jaoks suurepäraselt, kui juba 8. minutiks oldi 2:0 ees. Väravad lõid Muhammmes Rashad ja Tobias Heintz. Sellise seisuga ka poolaeg lõppes. 50. minutil vahetati Joonas Tamm välja, kes tegi esimese poolaja lõpus viga oma hüppeliigesele.

Besiktas vastas kiirelt, kui 63. ja 66. minuti väravatest viigistati seis 2:2 ning 90. minutil lõi Jeremain Jens 3:2 võiduvärava. Türklaste eest lõi Jens kaks väravat ja ühe lisas Vagner Love.

I-alagrupis on äärmiselt põnev, kui grupi liider enne viimast vooru on 8 punktiga Genk. Besiktas on 7 punktiga teine, Malmö 6 silmaga kolmas ja Sarpsborg viie punktiga neljas.

Standings provided by Sofascore LiveScore

Kindlad võidud said Londoni klubid. Arsenal alistas võõrsil 3:0 ukrainlaste Vorskla Portlava. Väravad lõid Emile Smith-Rowe, Aaron Ramsey ja Joseph Willock. Chelsea oli kodus 4:0 parem kreeklaste PAOK-ist. Kaks väravat lõi Olivier Giroud. Ühe värava lisasid Callum Hudson-Odoi ja Alvaro Morata.

Ehmatuse elas üle Itaalia klubi AC Milan, kes mängis kodus Luksemburgi klubi Dudelangega. Ehkki itaallased läksid kohtumist 1:0 juhtima, pääses Dudelange 49. minutiks omakorda 2:1 ette. Seejärel lõi AC Milan neli vastuseta väravat ja võttis 5:2 võidu.