Euroopa liiga: Joonas Tamme koduklubi leppis Malmöga viiki, Arsenalil käsil viimase 11 aasta pikim võiduseeria

Malmö asus kohtumist juhtima 79. minutil, kui täpne oli Andreas Vindheim. Mänguseisu viigistas 87. minutil Ole Jorgen Halvorsen.

Joonas Tamm tegi kaasa kogu kohtumise ja teenis ka esimesel poolajal kollase kaardi.

Sarpsborg hoiab kolme vooru järel nelja punktiga I-alagrupis teist kohta. Liider on Belgia klubi Genk kuue silmaga.

Suurepärane seeria on käsil Londoni Arsenalil, kes võttis täna kõikide sarjade peale juba 11. järjestikuse võidu. Täna oldi võõrsil 1:0 parem Lissaboni Sportingust. Arsenali värava lõi Danny Welbeck. Ühtlasi võitis Arsenal viimati 11 mängu järjest 2007. aastal, toona oli võiduseeria 12 mängu pikkune.

