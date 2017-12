Enesekindel Klopp: kõik meeskonnad üritavad Liverpooli vältida

Jürgen Klopp pakatas pärast Meistrite liigas saadud 7:0 võitu Moskva Spartaki üle enesekindlusest ning avaldas arvamust, et kõik meeskonnad loodavad play-offi loosimisel Liverpooli vältida.

"Sel hooajal oli alagrupiturniir pisut veider, sest mitmed tippmeeskonnad said teise koha. Mõistagi on kõik 16 edasi saanud klubi tugevad, kuid tänavu on olukord eriline. Ei juhtu just tihti, et võites oma alagrupi võid sa 1/8-finaalis kokku sattuda Müncheni Bayerni, Madridi Reali või Juventusega," sõnas Klopp mängujärgsel pressikonverentsil.

"Antonio Conte (Chelsea peatreener - toim.) ütles eile, et siin pole kergeid vastaseid ja mina arvan, et keegi pole õnnelik, kui Liverpool satub nende vastaseks," lisas sakslane. "Arvatavasti pole ka meie loosimise järel õnnelikud, kuid me oleme play-offiks valmis."

Liverpooli kaheksandikfinaali vastaseks võib lisaks Bayernile, Realile ja Juventusele tulla ka Basel, Donetski Šahtar või FC Porto. Loosimine toimub järgmisel esmaspäeval.