Endine Liverpooli mängija läks eksinud väravavahi Kariuse mõnitamisega liiale

Finaalis kahes Madridi Reali väravas otseselt süüdi olnud Liverpooli väravavahi Loris Kariuse suhtes on jalgpalliüldsus olnud valdavalt toetaval seisukohal, ent Pennant sakslasele ei halastanud.

"Tunnen mängijatele ja fännidele kaasa, välja arvatud väravavahile," sõnas Pennant, lisades pildi 2007. aasta finaalist, kus ta Liverpooli särgis kaotust pidi tunnistama. "Olen seal olnud ja tunnen teie valu."

Sellest aga ei piisanud - lisaks postitas Pennant ka foto Reali meeskonnast koos karikaga, kus Sergio Ramose näo asemele oli Photoshopis kleebitud hoopis Kariuse näolapp.

Gutted for the players and fans apart from the GK..... I’ve been there I feel there pain 😩😩🔴 next season 💪🏾 #YNWA pic.twitter.com/8LiKxND8Zt— jermaine pennant (@pennant83) May 26, 2018