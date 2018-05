Enam kui tuhandel Liverpooli fännil tõmmati vaip alt: lennud Liverpoolist Kiievisse tühistati!

Kiiev Meistrite liiga finaali eel Foto: Madis Veltman

Kui varem on maailma meedia kirjutanud sellest, et paljud Madridi Reali toetajad olid sunnitud oma piletid sel laupäeval toimuvaks Meistrite liiga finaaliks tagastama, sest ei leidnud sobivat võimalust, kuidas Kiievisse kohale jõuda ja seal ööbida, siis nüüd on tõsistesse probleemidesse sattunud ka Liverpooli toetajad.