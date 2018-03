Ekspert: Jürgen Klopp võib viia Liverpooli Meistrite liiga võitjaks

Jürgen Klopp on teinud Liverpoolis head tööd.

1990. aastal Lääne-Saksamaa jalgpallikoondise kaptenina MM-tiitlini tüürinud Lothar Matthäus usub, et tema kaasmaalane Jürgen Klopp suudab viia Liverpooli sel hooajal Meistrite liiga võiduni.

Klopp tegi endale nime Dortmundi Borussias, kelle ta viis 2011. ja 2012. aastal Saksamaa emistriks. 2013. aastal tüüris ta klubi juba Meistrite liiga finaali, kus tuli alla vanduda Müncheni Bayernile.

“Ta ei ole oma stiili väga palju muutnud. Ta on teinud Liveproolis head tööd. Usun, et tal on olnud klubiga algusest peale väga hea suhe,“ sõnas Matthäus Liverpooli kodulehele.

“Praegu näeme häid mänge ja häid tulemusi. Ta on toonud meeskonda häid mängijaid. Minu jaoks on tegemist meeskonnaga, kes suudaks kahe kuu pärast Kiievis triumfeerida Meistrite liiga tiitliga,“ lisas sakslane.

Liverpool kohtub Meistrite liiga veerandfinaalis Manchester City'ga.