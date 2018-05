Egiptuse jalgpalliliit usub, et Mohamed Salah saab MMiks terveks

Meistrite liiga finaalmängus õlga vigastanud Liverpooli jalgpallur Mohamed Salah peaks tänavuseks MMiks terveks saama, teatas Egiptuse Jalgpalliliit.

Salah sai vigastada Liverpooli ja Madridi Reali finaalmängu avapoolajal, kui võitles palli pärast Sergio Ramosega ja hispaanlane kukkus tema käe peale. Egiptlasel diagnoositi haiglas õlanihestus.

Kui Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles mängujärgselt, et Salahi vigastus tundub tõsine, siis Egiptuse Jalgpalliit teatas sotsiaalmeedias, et nad on ründaja paranemise osas "optimistlikud" ja "usuvad, et Salah saab MMiks terveks".

Jalgpalli MM-finaalturniir algab Egiptuse koondise jaoks 15. juunil, kui kohtutakse Uruguayga. Veel mängivad A-alagrupis võõrustaja Venemaa ja Saudi-Araabia.

Liverpool kaotas eile õhtul Kiievis peetud Meistrite liiga finaalis Madridi Realile 1:3.