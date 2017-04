Dortmundi väravavaht ei saa pommirünnaku tõttu magada: kui silmad kinni panen, näen seda kõike uuesti

Dortmundi Borussia jalgpalliklubi šveitslasest väravavaht Roman Bürki avaldas, et kannatab pärast teisipäevast pommirünnakut tõsiste unehäirtete all.

"Mul on siiani uneprobleemid. Ma võpatan alateadlikult ja ehmatan. Kõige hullem on see, et ma ei maga kunagi tervet ööd. Kui ma üles ärkan, olen õnnelik, et olen kodus," rääkis Bürki Šveitsi ajalehele Der Bund.

Kolm lõhkekeha plahvatas teisipäeval Meistrite liiga mängu eel Monacoga Dortmundi bussi lähistel, kui meeskond alustas hotellist teed staadionile. Vigastada sai vaid Dortmundi kaitsja Marc Bartra, kelle randmele tehti haiglas operatsioon. Mäng peeti ära juba kolmapäeval.

"Vahel ma unustan süüa või näen silmade sulgedes kõike seda uuesti," lisas Bürki. "See oli halb, et me pidime juba päev pärast rünnakut mängima. Ma ei suutnud mängule keskenduda. Kui meie oleks saanud valida, poleks mängu nii ruttu toimunud. Pärast mängu vallandusid emotsioonid. Kõik mängijad olid pisarates."