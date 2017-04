Dortmundi staadionil viibinud telekommentaator: kui nägin, et buss jääb hiljaks, sain kohe aru, et midagi on viltu

Kiri Dortmundi staadioni ekraanil annab teada, et mäng on edasi lükatud.

Šoti jalgpallikommentaator Derek Rae kirjeldas ajalehele Daily Record eile Dortmundi Borussia staadionil valitsenud meeleolusid, kui selgus, et tiimi bussi lähedal plahvatasid pommid ning mäng jääb ära.

"Olin juba oma positsioonil, kui märkasin, et Borussia buss jääb hiljaks. Olen neid palju kajastanud ning nad ei jää kunagi hiljaks - seega teadsin kohe, et midagi on lahti," rääkis ta.

"Fännid olid šokis, kuigi olukord lahendati väga rahulikult. Intsidendi tõsidus oli teadmata, aga politsei andis kiirelt teada, et staadionile mingit ohtu pole. Olukord oli väga murettekitav. See avab su silmad ja näitab, millises maailmas me täna elame. Kogu aeg peab valvas olema."

"Tükk aega pole midagi sarnast juhtunud - viimane intsident oli Prantsusmaa - Saksamaa mäng kaks aastat tagasi. Võin ainult ette kujutada, mida mängijad läbi elavad. Dortmundi esimees ütles, et nad on šokiseisundis," jätkas Rae.

"Staadionil olid mõned liigutavad hetked. Kui sai selgeks, mis oli juhtunud, hakkasid Monaco fännid skandeerima "Dortmund, Dortmund!", et oma toetust väljendada. Mitmed külalismeeskonna fännid jäid öömajata ning Dortmundi toetajad algatasid kampaania #bedforawayfans (tõlk: majutame külalisfänne) ning pakkusid abi."

Eile kella 19.15 ajal plahvatas Borussia tiimi bussi lähedal kolm lõhkekeha, millest sai tõsisemaid vigastusi vaid Dortmundi kaitsja Marc Bartra, kes vajas haiglas käele operatsiooni. Meistrite liiga veerandfinaali avakohtumine otsustati edasi lükata täna kella 19.45 peale.