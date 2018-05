DELFI VIDEO KIIEVIST | Millist skoori ennustavad Meistrite liiga finaaliks Reali ja Liverpooli fännid?

Lisaks suurele festivalialale Kiievi kesklinnas on täna Meistrite liiga finaali võõrustavas linnas veel kaks kogunemispaika ainult Liverpooli ja Madridi Reali fännidele.

Liverpooli fännid on hommikust saadik kogunenud Taras Ševtšenko parki, mis asub 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel olümpiastaadionist põhja poole. Pargis mängib kitarriga trubaduur tuntud inglise lorilaule, mida tuhanded punaste särkidega vutifännid kaasa üürgavad. Meeleolu on ülev. Mõni on kaasa võtnud punased tossutajad. Pea kõigil on käes õlletopsid. Võimalusel hoitakse päikese eest puude varju või käiakse end purskkaevus jahutamas.

Madridi Reali fännitsoonis mängitakse aga rohkem rahvusvahelist klubimuusikat ning lava läheduses on raske iseenda mõtteidki kuulda, veel vähem siis kellegagi juttu puhuda. Õlg-õla tunnet on siin raskem tunda, sest "Palats Ukraina" väljak on lihtsalt niivõrd suur. Staadionist asub see täpselt sama kaugel, 15 minutit lõuna poole.

Fännialadele viivad tänavad on tehtud täiesti autovabaks, liiklejate teed tõkestatakse betoonblokkide ja taradega. Kõikjal on näha politseid. Mida staadionile lähemale jõuad, seda rohkem paistavad silma ka märuliüksused.

