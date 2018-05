DELFI KIIEVIS | Zinedine Zidane: homses mängus pole favoriiti

Vastupidiselt kihlveokontoritele, kelle arvates on Madridi Real homses Meistrite liiga finaalis kindel soosik, usub nende loots Zinedine Zidane, et kahe konkurentsi jäänud meeskonna võimalused on fifty-fifty.

"Inimesed võivad öelda, mida tahavad. Me ei ole favoriidid. Liverpool pole favoriit. Võimalused on 50-50, nagu iga finaali puhul. Peame tegema suurepärase mängu, et see võita. Me ei tunne end riietusruumis soosikutena ega võta midagi enesestmõistetavalt," ütles Zidane pressikonverentsil.

Madridi Reali pressikonverentsist kujunes suures osas Zidane'i ülistamise üritus. Prantsuse vutilegendile jõuti korduvalt meenutada ilusaid sõnu, mida tund varem oli tema kohta öelnud Liveprooli kolleeg Jürgen Klopp ning sedagi, et homse võidu korral saaks temast esimene treener, kes vedanud meeskonna kolme järjestikuse Meistrite liiga võiduni.

Zidane polnud samuti kiitustega kitsi. "Arvan, et olin Kloppist küll parem mängija, aga ega temagi väga kehv polnud. Treenerina on mul tema vastu suur lugupidamine. Ta on saavutanud fenomenaalseid asju," ütles prantslane.

Muu hulgas küsiti Zidane'ilt, kas ta tunneb end väärtusliku ja väärtustatuna. "Tunnen küll. Ma tahan alati endast parima anda ning kui sa seda teed, siis polegi tagajärg niivõrd oluline. Tunnen end väärtuslikuna, kui olen teinud kõik endast oleneva," vastas ta.