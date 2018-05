DELFI KIIEVIS | Ragnar Klavan: olen vigastuse tõttu palju trenne vahele jätnud, aga täna olnuksin valmis mängima

Meistrite liiga finaalis Kiievis hõbemedali kaela saanud Ragnar Klavan avaldas Eesti ajakirjanikele, et on viimased kuu aega maadelnud reie lähendajalihase vigastusega.

"Hooaja lõpus tegin mõnikord nädalas ainult kaks-kolm trenni. Ülejäänud pidin vahele jätma, et oleks võimalik üldse mänguvalmis olla. Tänu vigastusele jäid ilmselt hooaja lõpus ka mõned mängud mängimata," sõnas Klavan, kinnitades siiski, et täna saanuks ta meeskonda vajadusel aidata.

Paraku jäi Liverpool 64. minutil 1:2 kaotusseisu ning edu hoidmisest, mida Klavan on sel Meistrite liiga hooajal mitmel korral aidanud Liverpoolil teha, polnud täna juttugi.

"Valuvaigistitega saab seda asja kontrolli all hoida," andis Klavan mõista, et need olid tal tänagi mänguks valmistumisel abiks.

Just vigastus on ka põhjus, miks Klavan järgmisel nädalal koondisega Balti turniiri kaasa ei tee. "Tegin selle otsuse poolteist või kaks nädalat tagasi. Pärast viimast liigamängu saime kaks vaba päeva. Lootsin, et kui vigastusele puhkust annan, läheb paremaks, aga kahjuks ei olnud niimoodi. Võtsin otsuse vastu, et praegu on terveks saamise nimel vaja paus teha," sõnas Klavan. Ta usub, et operatsiooni vaja ei lähe, kuid paneb edasise raviplaani ikkagi arstidega koostöös paika.

Nagu kõik intervjuutsoonist läbi läinud Liverpooli mängijad, oli ka Klavan hõbemedali juba kaelast võtnud ning oli silmnähtavalt löödud.