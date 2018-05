DELFI KIIEVIS | Jürgen Klopp: oleme mängijatega kokku leppinud, et kaotuste eest vastutan mina, võitude eest hoolitsevad nemad

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp rõhutas homse Meistrite liiga finaali eel, et tegu on kõigest jalgpallimänguga ning sellise suhtumisega peaksid ka tema mängijad Madridi Reali vastu väljakule minema.

Küsimusele, kuidas ta on püüdnud viimastel nädalatel mängijatel pingeid maha võtta, vastas sakslane lihtsalt: "Me pole selleks midagi erilist teinud. Meil on meie koostöö algusest peale olnud kokkulepe, et mina vastutan kaotuste eest, nemad hoolitsevad, et võidud tuleksid. Seega neil pole midagi kaotada."

"Usun, et enamus mängijaid on enne mängu natuke närvis. See on normaalne. Aga mängus teevad nad ikka oma tavalisi asju - löövad peale, tsenderdavad, võitlevad peapallide pärast, teevad käärlööke, kui te soovite... Lõppude lõpuks on see ainult jalgpallimäng. Suur mäng küll, aga ainult mäng," lisas Klopp.

Madridi Realil on tohutu finaalis mängimise kogemus. Nad on neljast viimasest Meistrite liiga karikast võitnud kolm. Homme üritatakse teist korda järjest tiitlit kaitsta. Liverpool mängis viimati finaalis 2005. aastal, kui Istanbulis võideti penaltitega AC Milani. Kloppi käe all ei mängi aga ühtegi Meistrite liiga võitjat.

"Kogemus on kindlasti väga tähtis. Kahtlemata on Reali mängijad mõni sekund enne avavilet meist enesekindlamad, kuid mängus ei loe see enam midagi," jätkas Klopp.