DELFI FOTOD | Vutifännid võivad end Kiievis turvaliselt tunda, politsei valvab kõikjal

Rohkem kui Meistrite liiga finaali reklaamplakatid, hakkavad Kiievi tänavapildis silma mundrimehed, keda olümpiastaadioni ümber ja kesklinna püsti pandud festivalialal võib märgata igal sammul.

Olümpiastaadioni iga sissepääsu juures hoiavad möödujatel silma peal automaatidega relvastatud politseinikud, kesklinnas patseerib iga kümne meetri tagant mõni jalgsipatrull. Kõrvaltänavatel istuvad umbsetes bussides stardivalmis märulipolitseinikud.

Turvalisuse pealt esmakordselt Meistrite liiga finaali korraldavad ukrainlased kokku pole hoidnud. Suurvõistluse võõrustamise kogemus on neil aga olemas juba 2012. aastast, mil Ukrainas ja Poolas toimus Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.

Põhiline melu käib kaks päeva enne suurt finaali peatänavale Hreštšatik püstitatud ligi kilomeeter pikal festivalialal, mille kõik külastajad metallidetektoritega läbi valgustatakse. Keskmine vanus jääb siin hetkel veel 10-16 kanti. Just lastel on siin erinevatel mängualadel ja atraktsioonidel kõige rohkem tegemist - videomängud, penaltivõistlused, täpsuslöögivõistlused, lauajalgpall. Valik võtab silme eest kirjuks! Õllejärjekord on samas praktiliselt olematu. Veel.