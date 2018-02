Dejan Lovren: Liverpool võib Meistrite liiga võita

Ragnar Klavani klubikaaslane, Horvaatia keskkaitsja Dejan Lovren usub, et Liverpoolis on ainest Meistrite liiga võiduks.

"Miks mitte? Muidugi," lausus Lovren pärast kolmapäevast 5:0 võitu võõrsil kaheksandikfinaali avamängus Porto üle. "Kui me teeme oma tööd ja kaitseme sama hästi edasi, kattes väljakul igat sentimeetrit, siis on meil hea šanss edasi pääseda. Sealt edasi võtame juba samm-sammult."

Meistrite liiga favoriitideks peetakse küll rohkem Manchester Cityt, Madridi reali ja Pariisi Saint-Germaini, kuid Lovreni sõnul Liverpoolile see sobib. "On hea, kui meist nii palju ei räägita. Võib-olla peetakse neid favoriitideks - veel parem! Ütleksin, et me oleme autsaiderid, aga mulle meeldib, kui inimesed meist nii arvavad," lausus horvaat.

Kui Lovreni ennustus paika peab ja Liverpool tõepoolest eurosarjas lõpuni välja purjetab, ootab neid 15. augustil Tallinnas ees UEFA superkarikafinaal Euroopa liiga võitjaga.

Liverpooli järgmine mäng on alles 24. veebruaril kodus West Ham Unitedi vastu. Enne kui Portoga kordusmängus vastamisi minnakse (6.03), võõrustatakse veel 3. märtsil Newcastle Unitedit.