Cristiano Ronaldo tegi Meistrite liiga finaali eel Liverpoolile ootamatu komplimendi

Cristiano Ronaldo. Foto: SERGIO PEREZ, Reuters/Scanpix

Madridi Reali ja Portugali jalgpallikoondise äss Cristiano Ronaldo on läbi karjääri olnud tuntud selle poolest, et eelkõige kiidab ta ikka enda häid omadusi. Nüüd on Ronaldo kiituse ära teeninud aga Meistrite liiga finaalis nende vastu tulev Liverpooli meeskond.