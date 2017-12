Cristiano Ronaldo püstitas Meistrite liigas imelise rekordi

Madridi Reali edurivimees Cristiano Ronaldo võib Hispaania liigas küll läbi teha väikest mõõnaperioodi, kuid Meistrite liigas ei suuda see mees väravate löömist lõpetada.

Viimases alagrupimängus Dortmundi Borussia vastu kulus Ronaldol kõigest 12 minutit, et skoori teha - see tähendas ühtlasi seda, et Portugali legendist sai esimene mängija Meistrite liiga ajaloos, kes skoori teinud kõigis kuues alagrupimängus.

Koos eelmise hooaja finaali ja poolfinaaliga on Ronaldo nüüd värava löönud kaheksas järjestikuses Meistrite liiga kohtumises.

Sealjuures oli alles eile samasugune võimalus PSG ässal Neymaril, kuid tema seeria jäi pidama viie esimese mängu järel.