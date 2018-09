Cristiano Ronaldo pääses ühemängulise keeluga

19. septembril toimunud Meistrite liiga kohtumises teenis Juventus 2:0 võidu Valencia üle. Ronaldo sai platsil viibida vaid 29 minutit, misjärel pidi ta punase kaardi tõttu lahkuma. Täna tegi UEFA mängukeelu osas lõpliku otsuse ja Ronaldo peab vahele jätma ühe mängu, vahendab Soccernet.

Seega ei saa ründestaar 2. oktoobril Berni Young Boysi vastu omasid aidata. Küll aga on fännidel põhjust rõõmustada, sest Ronaldot on võimalik 23. oktoobril näha Old Traffordil, kui ta oma endise koduklubi Manchester Unitediga vastamisi läheb.

Ronaldo pallis Punaste Kuradite ridades aastatel 2003-2009, siirdudes seejärel 94 miljoni euro eest Madridi Reali.