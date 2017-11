Cristiano Ronaldo: ma ei uuenda Realiga lepingut

Kuuldused, nagu tahaks Cristiano Ronaldo Lionel Messi ja Neymari palgatõusu valguses Madridi Realiga ka enda lepingut uuendada, ei vasta portugallase sõnul tõele.

Seda kinnitas Ronaldo ajakirjanikele eile pärast Reali 1:3 kaotust Wembley staadionil Tottenhamile.

"Mul läheb Realis väga hästi. Mul on veel neli aastat lepingut järgi ning ma ei taha seda uuendada. Mul on kõik korras," ütles Hispaania klubi ainsa värava löönud Ronaldo väljaandele beIN Sports.

Ronaldo tunnistas, et kaks viimast Meistrite liiga karikat võitnud Real on hetkel halva soone peale sattunud. "On halb, et me kaotame, sest oleme võitudega harjunud. See on paha seeria," sõnas ta, pidades silmas ka viimases koduliiga mängus Gironalt saadud 1:2 kaotust.

"Me ei taha, et asjad nii oleksid, aga jalgpallis muutub kõik kiiresti. Seeria on paha, aga me tahame muutuda ning ma olen kindel, et muutumegi. Meil on veel palju aega paremaks saada. Olen veendunud, et me suudame seda teha."

Ronaldo on kuue väravaga endiselt tänavuse Meistrite liiga suurim väravakütt. Real hoiab H-grupis seitsme punktiga Tottenhami (10) järel teist kohta. APOEL ja Dortmund on kaks vooru enne alagrupiturniiri lõppu kahe punkti peal.