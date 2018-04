Cristiano Ronaldo geniaalsus ja muutunud mängustiil viisid ta uue kogemuseni

Käimasoleva hooaja algus oli viiekordse maailma parima jalgpalluri jaoks keeruline: koduliigas väravaid ei tulnud ja taas võeti üles teema, et Ronaldo aeg hakkab ümber saama. Teisipäeva hilisõhtul lõi ta Meistrite liiga veerandfinaalis Torino Juventuse vastu käärlöögist tõelise imevärava ja kiitust sadas igast suunast. Nagu elu on näidanud, pole Ronaldo puhul tegu juhusega. Saavutatu on tulnud tänu teadlikule tegutsemisele.