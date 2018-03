Chelsea väravavaht Courtois võttis süü enda peale: jätsin jalgevahe sulgemise hilja peale

Chelsea väravavaht Thibaut Courtois võttis pärast 0:3 kaotust Barcelona vastu osaliselt süü enda peale.

Lionel Messi lõi Courtois' vastu eile kaks väravat ning mõlemad need läksid võrku belglase jalge vahelt. Kolmanda lõi Ousmane Dembele, sinna sai Courtois näpud vahele, aga tõrjuda ei suutnud, vahendab Soccernet.ee.

"Me ei väärinud välja langemist, aga mõlemas mängus said saatuslikuks individuaalsed vead," rääkis ta mängujärgselt BT Sportile. "Esimese värava puhul ei osanud ma ette näha, et Messi sellise nurga alt löögile läheb ja jätsin jalgevahe sulgemise hiljapeale. See oli minu viga," nentis ta.

"Eksisime söötudel ja nad lõid meie vead väravateks. Mängisime ja kaitsesime hästi, tabasime latti, aga tegime vigu. Tuleb olla aus," kurvastas Courtois.