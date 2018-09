Cavani peab Prantsuse liigat tugevaks: vaataks huviga, kuidas Inglise klubid siin hakkama saavad

Cavani sõnul pole Prantsuse liigal häda midagi ja ta kahtleb, kas Inglise klubid suudaks seda domineerida.

"Parimad klubid mängivad Meistrite liigas ja vahel sa kaotad neile, vahel võidad. Ma tahaks Premier League`i klubisid Ligue 1-s mängimas näha, et selguks, kui head nad ikkagi on. Prantsuse klubid on viimastel aastatel Meistrite liiga play-offides mänginud, lisaks on prantslased valitsevad maailmameistrid, kellest paljud mängivad koduliigas," sõnas Cavani ajakirjanikele pärast 2:3 kaotust.

Lisaks Liverpoolile tuleb PSG-l tänavu alagrupiturniiril mängida Belgradi Red Stari ja Napoli vastu.

Kuigi PSG-l on väga rikkad omanikud, pole klubi kunagi Meistrite liigas veerandfinaalist kaugemale jõudnud. Kahel viimasel hooajal on välja langetud juba kaheksandikfinaalis.