Carlo Ancelotti: olime PSG kiirrünnakute vastu võimetud

Katari šeikide paksu rahakoti poolest tuntud Pariisi Saint-Germain tõestas end eile ka väljakul, alistades Meistrite liiga alagrupiturniiri teises voorus koduväljakul Müncheni Bayerni 3:0.

Väravad: 2. minutil Dani Alves, 31. minutil Edinson Cavani, 63. minutil Neymar.

Bayerni poolkaitsja Arjen Robben: "Teadsime enne mängu, et nad on kontrarünnakutel ohtlikud. Kui me ülespoole surusime, andsime neile liiga palju ruumi. Pole just alati lihtne niimoodi kaitsta. 0:3 kaotust Meistrite liigas on alati raske seedida."

Bayerni peatreener Carlo Ancelotti: "Meil ei jätkunud nende kiirrünakute peatamiseks võimu. Esimesel poolajal oli meil mängu üle hea kontroll, hea pallivaldamine, mõned võimalused. Me polnud piisavalt ohtlikud ega leidnud tasakaalu. Nad otsisid terve mängu kiirrünakuid ning me ei suutnud seda kontrollida."

PSG peatreener Unai Emery: "Võtsime täna kolm punkti, mis on hea. Tahtsime võita, et minna seda alagruppi juhtima. See on tehtud. Oli tähtis pakkuda fännidele nauditav õhtu. Suutsime taktikaliselt Bayerni kõrge pressingu vastu kohaneda."