Buffon: ma märatseksin uuesti ja ma ei vabanda kohtuniku ees

Kolmapäevane jalgpalli Meistrite liiga veerandfinaali korduskohtumine Madridi Reali ja Torino Juventuse vahel lõppes tuliselt, kui Ronaldo viis Reali seitsmenda üleminuti penaltist poolfinaali ning Gianluigi Buffon sai kohtunikuga vaidlemise eest punase kaardi.

40-aastane Juventuse puurilukk Buffon teatas, et tema ei kavatse igatahes toonase kohtuniku Michael Oliveri ees vabandada.

“Ma ei pea midagi heastama. Ma olen inimene, kes paneb oma tegemistesse kire ja viha,“ sõnas Buffon väljaandele Le Iene.

“Sellisel hetkel ei saa kirglikult sporti suhtuvalt mehelt paluda tasakaalukust. Kui peaksin selle olukorra uuesti üle elama, siis käituksin täpselt samamoodi. Võib olla kasutaksin veidike teistsugust keelekasutust. Veidike tsiviliseeritumat. Üldine seisukoht jääks aga samaks ja ma jään endale kindlaks,“ teatas Buffon.

“Olen kindel, et Oliveri ootab ees suur tulevik, kuid praegu ta on liiga noor, et vilistada sellisel tasemel mänge,“ lisas ta 33-aastase kohtuniku kohta.