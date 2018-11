BLOGI | UEFA Meistrite liiga: Manchester United võitis kaotusseisust Torino Juventuse, Madridi Real ja Manchester City korraldasid sauna

Juventus jätkab seni täiseduga, võõrsil oldi Manchesterist üle 1:0. Kahe nädala taguses mängus lõi ainsa värava Paulo Dybala. Eeldatav põnevusmäng algab Eesti aja järgi kell 22, Delfi vahendab sündmuste kulgu operatiivselt, tekstipõhise otseblogi vahendusel.

Meistrite liiga: Alagrupiturniiri neljas mängude voor

Mourinho näitas pärast kohtumist veel provokatiivselt Juventuse fännidele: "Mida teil nüüd kosta on?" Bonucci tormab Mourinhoga rääkima, kuid Young sekkub vahele. Mourinho suunatakse kiirelt riietusruumi poole.

Manchester United võidab 2:1 Torino Juventuse!

Tagasituleku on teinud ka Hoffeheim, kes suutis kümnekesi 0:2 kaotusseisust viigistada 2:2!

Rashfordil oli suurepärane võimalus võit kindlustada, kuid Szczesny tegi hea tõrje.

Vahepeal on City löönud ka kuuenda värava. Seisul 6:0 ka kohtumine lõppes.

Manchester United juhib kohtumist 2:1! Alex Sandro lööb karistuslöögi olukorras peaga õnnetult omavärava.

Mourinho vahetused on toonud Unitedi mängu selge muutuse.

Värav! Juan Mata viigistab karistuslöögist seisu! 1:1!

Pogbale tehti viga ning United saab ohtlikust karistuslöögi.

Vahetusest sekkus mängu Fellaini, kes on toonud Unitedi ründesse teravust juurde.

City juhib Šahtari vastu 5:0. Meeskonna viienda värava lõi Riyad Mahrez.

Ronaldo sai lõpuks kirja värava, mida ta on pikalt taga ajanud.https://twitter.com/OptaJoe/status/1060282868914683907

Vahelduseks toimub üks ohtlik olukord ka Juventuse poolel, kui Martial lööb napilt palli väravast mööda.

Gabriel Jesus lööb samuti oma tänase teise värava ning City on ees juba 4:0.

Cuadradol oli suurepärane võimalus Juventuse eduseis duubeldada, aga kolumbialane ei suuda vabast kohast väravasse lüüa.

Robert Lewandowski lööb oma tänase teise värava ja viib Müncheni 2:0 ette. Samal ajab on juba 5:0 juhtimas Madridi Real. Viienda värava lõi Toni Kroos.

Vähemuses olev Hoffenheim on suutnud Lyonile ühe värava tagasi lüüa. 1:2.

Bonucci saadab keskväljalt ette pika söödu ning Ronaldo lööb otse õhust ühe puutega palli de Gea selja taha.

Cristiano Ronaldo viib Juventuse Manchester Unitedi vastu 1:0 juhtima! Ronaldole esimene värav Meistrite Liigas Juventuse eest ning milline iluvärav see oli!

Ajax on viigistanud Benfica vastu seisu 1:1.

0:2 kaotusseisus olev Hoffenheim on jäänud Lyoni vastu ka kümnekesi

Karim Benzema tegi Reali eest ajaluguhttps://twitter.com/Squawka/status/1060273824955072516

City alustas teist poolaega sealt, kus esimene pooleli jäi. Sterling lööb oma teise värava ja City on ees juba 3:0.

Juventus oli taas väravale lähedal. Dybala tabas latti. Seis on siiski veel 0:0.

Esimese poolaja tulemused:Juventus - United 0:0Benfica - Ajax 1:0Bayern - AEK 1:0Lyon - Hoffenheim 2:0Madridi Real - Plzen 4:0Manchester City - Donetsk 2:0

Vaid Juventuse ja Unitedi kohtumises pole veel väravat löödud. Nimelt juhib ka Benfica 1:0 Ajaxi vastu.

Tõelist sauna on kütmas Madridi Real, kes on juba löönud Plzenile neli väravat! Benzema on löönud kaks, Casemiro ja Bale on lisanud ühe.

Juventus on olnud väravale väga lähedal, kui kaks korda on tabatud posti.

Vahepeal on Bayerni München asunud 1:0 juhtima AEK vastu Robert Lewandowski poolt realiseeritud penaltist.

Cityl oli tohutult õnne, et neile penalti määrati. Nimelt jäi Sterlingu jalg kinni Shaktari kastis olnud mättasse, milles kohtunik suutis näha viga. Kohtunikuks on selles kohtumises muide Viktor Kassai.

Jesus realiseeris penalti ja duubeldas Manchester City eduseisu.

Lyon on asunud Fekiri väravast juhtima Hoffenheimi vastu ning Karim Benzema on viinud Madridi Reali Viktoria Plzeni vastu juhtima.

Manchester City asus 13. minutil David Silva väravast Shakthari vastu kohtumist juhtima.

Juventus valdab Unitedi vastu rohkem palli ning neil on mitu väravavõimalust, kuid midagi ohtlikku pole veel sündinud.

10 minuti jooksul pole üheski mängus veel skoori avatud.

Peatselt algavad kuus Meistrite Liiga kohtumist: Juventus - Manchester United; Müncheni Bayern - AEK Ateena; Benfica - Ajax; Lyon - Hoffenheim; Manchester City - Donetski Shakthar; Plzen - Madridi Real.

Esimesed tänased kohtumised on lõppenud. Roma alistas võõrsil CSKA 2:1. Valencia oli kodus 3:1 parem Young Boysist.

Moskva CSKA on jäänud Roma vastu raskesse seisu. 56. minutil jäädi vähemusse ning kolm minutit hiljem asus Roma 2:1 kohtumist juhtima.

Samal on asunud Valencia juhtima Young Boysi vastu juba 3:1.

Moskva CSKA viigistas Arnor Sigurdssoni väravast seisu 1:1!

Eriti resultatiivseks on kujunemas kohtumine Valencia ja Young Boysi vahel. 37. minutil viigistas Roger Assale seisu, kuid kuus minutit hiljem lõi oma teise värava Santi Mina, kes taastas Valencia eduseisu.

Teises kohtumises on juhtima läinud Valencia, kui 14. minutil oli täpne ründaja Santi Mina.

Päeva esimene värav sündis kiirelt, kui neljandal minutil viis Kostas Manolas Roma CSKA vastu juhtima!

Kell 20.00 algavad kohtumised Moskva CSKA ja AS Roma ning Valencia ja Young Boysi vahel.

Tervist jalgpallisõbrad! Täna peetakse Meistrite Liiga alagrupiturniiri neljanda vooru kohtumised.