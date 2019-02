BLOGI | Null-nullide õhtu Meistrite liigas: Liverpoolis ja Lyonis jäid väravad löömata

Meistrite liiga: Liverpool - Bayern 0:0; Lyon - Barcelona 0:0

0:0 ja 0:0! Lyonis ka kõik. Täna sedamoodi... Kordusmängud nendes kohtumistes 3. märtsil.

Liverpoolis jääb 0:0. Lõpuvile.

Liverpoolis näidati nelja, Lyonis kolme lisaminutit.

Messi põrutab karistuslöögi otse müüri!

Barcelona teenib veel lõpu eel väga magusest kohast karistuslöögi! Messi võetakse hoo pealt maha. 22 meetrit väravani. 90. minut tiksub...

Bayern vahetab: Serge Gnabry välja, Rafinha sisse.

Lyonis nähakse veel kollast kaarti. 88. minutil korjab selle endale Barcelona mees Nelson Semedo.

Bayern teeb teise vahetuse: James Rodriguez välja, portugallane Renato Sanches sisse.

84. min: Lyon teeb ka kolmanda vahetuse ära. Ndombele välja, Cheikh sisse. Seisud ikka 0:0.

Vahetult enne välja vahetamist jõudis Roberto ka kollase kaardi võtta.

81. min: Kus hundist räägid! Vahepeal tohterdamist vajanud Sergi Roberto saab nüüd ka päriselt puhkama. Arturo Vidal tuleb asemele.

82. min: Bayern vahetab väljakule värskelt teist korda isaks saanud Franck Ribery (pühapäeval sündis talle tütar). Coman teeb talle ruumi.

Lyon teeb 76. minutil vahetuse. Avapoolajal latti raputanud Martin Terrier välja, Maxwell Cornet sisse.

Ja Firmino lonkab samuti puhkama, Divock Origi mängu.

76. min: Liverpool toob värskeid jalgu sisse. Naby Keita teeb ruumi James Milnerile.

Viimase 15 minuti jooksul on Barcelona palli vallanud 61 %.

70. min: Suarez saab penaltipunktilt ühe puutega kukkumise pealt löögile, aga napilt vasakust ristnurgast mööda! Coutinholt super sööt. Mõlemas mängus ikka 0:0.

69. min: Teise vahetuse teeb Lyon ka kohe ära. Bertrand Traore välja, Lucas Tousart sisse.

Lyonis saab platsile endine Liverpooli ründaja Philippe Coutinho, kes vahetab välja Ousmane Dembele. Lyon loodab teravust tekitada, kodus nulli peale jääda ei taheta.

63. min: Suarez puterdab Lyoni värava ees pisut ja saab siis hädise pealelöögigi tehtud, aga väravavaht tõrjub nurgalöögiks. See omakorda klaaritakse Lyoni meeste poolt.

KOLLANE! Jordan Henderson saab 55. minutil Liverpooli mängijatest esimese kaardi. Esimesest poolajast on Bayernil kaart all Kimmichil, kes peab ka järgmise mängu vahele jätma. Teises mängus on avapoolajast kollase kaardiga Lyoni mehed Aouar ja Dubois.

54. min: Liverpooli ohtlik kiirrünnak, viimane sõna jääb Salah'le, kes lööb palli väravast mööda.

52. min: Lewandowski (Bayern) saab hea söödu värava ette, aga pall jääb ebamugavalt selja taha ja löögist midagi välja ei tule. Liverpooli kaitsjad on samuti poolaka ümber.

GIF89a : Eks seda oli esimeses voorus oodatagi. Pakun Juve - Atletico samuti poolajaks 0:0 Shalcke ja City puhul ei usu et 0:0 jääb

Teised poolajad on alanud!

GIF89a : Tekkib küsimus: "Milleks VAR kui seda ei kasutata?"

Lyonis samuti avapoolajal väravaid ei nähtud. Pildil Barcelona väravavaht Ter Stegen pärast Martien Terrieri pealelööki 10. minutil. Foto: AFP/Scanpix

Liverpoolis lõpeb esimene poolaeg 0:0 seisuga.

Piff: Teised poolajad võiksid huvitavamad tulla

44. min: Liverpooli lohakast palli üle toomisest kaitsest rünnakule oli Bayernil tekkimas ohtlik variant, aga Henderson suutis enne mänguvahendi Beckerile toimetada. Bayerni mehed laiutavad käsi ja nõuavad tagasisöödu ära vilistamist.

Van Dijk kannab kaartide tõttu mängukeeldu.

Eestijalgpall: Miks Van Dijk ei mängi?

Robert Lewandowski (Bayern) on 30 minutiga saanud palli puutuda vaid 8 korda.

Videokohtunik ei soovinud Liverpool-Bayerni mängu sekkuda. Mäng läks edasi.

Jürgen: Sooviks väravaid. Aitäh.

33. min: KAS VAR SEKKUB? Bayerni kaitsja Niklas Süle mängib palli blokeerides seda käega.

Pool tundi mängitud. Mõlemas mängus seis 0:0. Foto: Reuters/Scanpix

KOLLANE! Anfieldil on ka esimene kollane kaart antud. 28. minutil korjas selle Bayerni kaitsja Joshua Kimmich. Järgmine mäng jääb vahele!

23. min: Salah lööb viiekasti paremas nurgas peaga mööda.

Bayern on esimese 17 minuti jooksul hoidnud palli 61 % ajast. Teises mängus on Barcelona vastav protsent 64.

16. min: Ärev moment Liverpooli kastis! Kingsley Coman põrutab vasakult kehva nurga alt küljevõrku.

Kohe näeme ka Bayerni parimat momenti, kui 13. minutil peab Alisson tõrjuma Matipi rikošeti. Omavärav oli lähedal. Brasiillane seisis lihtsalt kogemata õiges kohas.

12. min: Salah saab viiekasti äärel varba palli vahele, aga Manuel Neuer püüab palli. Oli siingi värav õhus!

Samal ajal oli ohtlik ka Barcelona värava all. Martin Terrier pani Ter Stegeni kauglöögiga taas tõsiselt proovile, viimane tõrjus palli posti!

10. minutil tekitatakse veidi ärevust Liverpooli värava all. Beckeril oli raskusi palli püüdmisega, selle asemel tõrjus ohtlikult rusikaga.

Messi tõstab karistuslöögi väga pehmelt kõrge kaarega üle värava.

5. minut: Lyonilt tuleb järgmisel rünnakul kohe pealelöök. Aouar ise paneb Ter Stegeni proovile. Nurgalöök sinna otsa.

KOLLANE! Esimene hoiatuskaart antakse täna 3. minutil Lyoni poolkaitsjale Houssem Aouarile. Messi valmistub karistuslöögiks. 18 meetrit väravast.

UEFA hümni ajal laulis Anfieldi staadion veel oma võimsat Liverpooli hümni.

Kas Luis Suarez saab täna punni pealt? Viimase võõrsilvärava lõi Uruguay ründaja Meistrite liigas alles 2015. aasta septembris. Foto: AFP/Scanpix

..: Liverpoolil siis üks keskkaitsja tänaseks. Keeruline

Viirushaigusest jagu saanud Firmino jätkab vägevat seeriat! Ta on ainus mängija, kes Kloppi käe all teinud kaasa kõik 34 Liverpooli UEFA sarjade mängu. Liverpooli keskkaitses on täna Matipi kõrval (muidu poolkaitsja) Fabinho, nagu võiski arvata.

Jürgen Klopp on võrreldes 9. veebruari mänguga Liverpoo-Bournemouth teinud algrivistuses kaks vahetust. Henderson asendab keskväljal Fabinhot, Alexander-Arnold alustab paremkaitses Milneri asemel, viimane on pingil.

Bayernil on täna pingil kolm noormängijat. 18-aastased Davies ja Mai ja 19-aastane Shabani. Esimene liitus Bayerniga tänavu talvel, ülejäänud kaks on klubi akadeemia kasvandikud.

Barcelona algkoosseis: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1097931696589234177

Lyoni alg11: https://twitter.com/OL/status/1097931812167401474

Bayerni algkoosseis: https://twitter.com/FCBayern/status/1097931949367283718

Liverpooli algkoosseis: https://twitter.com/LFC/status/1097930096915165184

Põnev fakt: Liverpool pole kunagi eurosarja mängu Anfieldil Jürgen Kloppi juhendamisel kaotanud. Nende 19-mänguline kaotuseta seeria ulatub välja 2014. aasta oktoobrisse, mil kaotati Brendan Rodgersi käe all 0:3 Madridi Realile.

Lyoni Groupama staadion enne väravate avamist. Foto: Reuters/Scanpix

Oleme hetkel algkoosseisude ootuses. Lähima poole tunni jooksul peaksid need avalikuks saama.

Anfieldil fännid juba ammu kogunevad. Foto: PA Pictures/Scanpix