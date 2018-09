BLOGI | Meistrite liiga: Ronaldo tagasitulek Hispaaniasse lõppes punase kaardiga, Manchester City sai šokk-kaotuse!

Valencia ja Juventuse kohtumine võttis dramaatilise pöörde 30. minutil, kui väljakukohtunik Felix Brych näitas abilisega konsulteerimise järel Cristiano Ronaldole punast kaarti. Äärekohtunik Marko Fritz informeeris Brychi, et Ronaldo lõi kolumbialast Jeison Murillot karistusalas käega näkku ja peakohtunik ei kõhelnud portugallase eemaldamisel. Videokorduste põhjal on aga näha, et isegi kui Ronaldo käsi vastast puutus, polnud löök kaugeltki tahtlik.

Kuigi Juventus jäi ootamatult vähemusse, sai Itaalia meistermeeskond Miralem Pjanici realiseeritud kahe penalti abil 2:0 võidu. Lisaminutitel teenisid 11 meetri karistuslöögi ka hispaanlased, aga Daniel Parejo ei suutnud Wojciech Szczesnyd üle mängida.

Õhtu suurima üllatuse serveeris Prantsusmaa mullune pronksimeeskond Lyon, kes alistas võõrsil Manchester City 2:1. Prantslastele tõid võidu Maxwel Cornet` ja Nabil Fekiri tabamused. Bernardo Silva lõi küll 67. minutil ühe värava tagasi, kuid enamat Inglise valitsev meister ei suutnud.