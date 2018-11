BLOGI | Meistrite liiga: PSG võitis ja saatis Liverpooli väljakukkumise äärele

Meistrite liiga alagrupiturniiri viies voor

Paris Saint Germain on võitnud Liverpooli 2:1. Inglased kukkusid alagrupis kolmandaks. Täname jälgimast! Üks on kindel: viimase vooru Liverpool-Napoli mängust kujuneb tõeline põnevusetendus.

Dortmundi Borussia ja Brügge mängisid väravate viiki. Saksamaa klubile piisas sellest punktist, et edasipääs tagada. Enne viimast vooru juhib Madridi Atletico Borussia ees kahe punktiga.

Porto teeb lõpuminutitel veel 3:1 (värav Moussa Maregalt) ja kindlustab Schalke üle saavutatud võiduga D-grupis esikoha. Ka sakslased on edasipääsu taganud.

Tottenham on võitnud Interit 1:0 ja tõusis itaallaste kõrvale 2.-3. kohta jagama. Barcelona alistas PSV 2:1 ja kindlustas selles grupis esikoha.

Nabil Bentaleb realiseerib penalti ja vähendab Schalke kaotusnumbrid Porto vastu 1:2-le.

PSV lööb Tottenhamile ühe värava tagasi - Luuk de Jong seab tabloole 1:2.

Põnevusmängus püsib seis muutumatuna: Paris Saint Germain 2:1 Liverpool.

Tottenham lööb Interi vastu üliolulise värava - Christian Eriksenilt 80. minutil 1:0. https://twitter.com/SpursOfficial/status/1067896547495591936

Messi viib Barcelona võõrsil PSV vastu 1:0 ette.

El Fardou Ben vähendab Crvena Zvezda kaotusnumbrid 1:3-le.

Kulub vaid kaks minutit ja Jesus Corona kasvatab Porto edunumbrid 2:0-le.

D-alagrupi liidrite lahingus viib Eder Militao Porto 1:0 ette Schalke vastu. Mõlemal klubil on edasipääs juba tagatud, selline seis kindlustaks aga Potugali klubile grupivõidu.

Napoli ei jäta midagi juhuse hooleks, juba 3:0 Crvena Zvezda vastu. Teise värava täna õhtul sai kirja Dries Mertens.

Teine poolaeg on täies hoos kõigis mängudes.

Liverpool teenib penalti ja lööb avapoolaja teisel üleminutil ühe tagasi! James Milner näitab penaltipunktil külma närvi ja tegi seisuks 1:2.

Hetke tabeliseis ei tõota Liverpoolile midagi head. Selle põneva alagrupi viimases voorus võõrustab Liverpool Napolit ja Crvena Zvezda PSG-d.

Napoli lööb Dries Mertensi väravast Crvena Zvezda vastu 2:0.

30. minutil oli Liverpooli värava all taas suur segadus. Lõpuks on Alisson see, kes olukorra lapib ja inglased päästab.

Teistes mängudes on veel skoor avamata. Tottenham vajab näiteks Interi vastu kodus hädasti võitu, et konkurentsi jääda.

Nüüd on Liverpooli seis hapu: Napoli 9, PSG 8, Liverpool 6 punkti.

Ja PSG lööb kohe värava - 1:0! Juan Bernat kasutab ära Liverpooli kaitsjate ebakindla mängu, keerutades karistusalasse lahti jäänud palli võrku.

Hetkesiesuga on Napolil 9, Liverpoolil 7 ja PSG-l 6 punkti.

Napoli asub Crvena Zvezda vastu Marek Hamšiku väravast 1:0 juhtima, pannes PSG veel suurema pinge alla.

Liverpool on avaminutitel sunnitud tegelema enamasti kaitsetööga, kuid siiani ei saa nende kaitsjatele midagi ette heita.

Di Maria üritab 6. minutil kaugelt, Alisson saab näpud vahele. Järgnenud nurgalöögi olukorras jääb Thiago Silva selgelt suluseisu.

PSG ja Liverpooli mängu esimene ohtlik olukord tuleb Inglise klubi värava all, kui Mbappe saab karistusalasse täpse söödu ja lööb ühe puutega peale. Prantslase löök vuhiseb aga selgelt väravast mööda.

Õhtused mängud on alanud!

Kõik tänased mängud: A-alagrupp: Madridi Atletico - Monaco 2:0; Dortmundi Borussia - Brügge. B-alagrupp: PSV - Barcelona; Tottenham - Inter. C-alagrupp: Napoli - Crvena Zvezda; Paris Saint Germain - Liverpool. D-alagrupp: Moskva Lokomotiv - Galatasaray 2:0; Porto - Schalke 04.

Lokomotiv võidab Galatasarayd 2:0. See tulemus tähendab, et Porto ja Schalke on D-grupis juba enne omavahelist kohtumist taganud pääsu kaheksandikfinaali. Atletico kindlustas A-grupis edasipääsu, alistades Monaco 2:0.

Radamel Falcao jätab 83. minutil penalti realiseerimata, ikka 2:0 Atleticole.

Stefan Savic saab teise kollase ja jätab viimaseks kümneks minutiks Atletico vähemusse. Madridi klubi juhib hetkel Monaco vastu 2:0.

Lokomotiv lööb teise poolaja 10. minutil Galatasaray vastu teise värava - seisu 2:0 vormistas Vladislav Ignatjev.

Moskva Lokomotiv lööb avapoolaja lõpus kodupubliku rõõmuks Galatsaray vastu 1:0. Värava autoriks oli poolakas Grzegorz Krychowiak.

Antoine Griezmann viib 24. minutil Atletico 2:0 ette.

Õhtu esimene värav on juba löödud - Koke viib 2. minutil Madridi Atletico koduväljakul Monaco vastu juhtima. Võit tõstaks Atletico juba 12 punkti peale ja tagaks neile ka edasipääsu.

Tere õhtust, jalgpallisõbrad! Täna taas rida põnevaid mänge. Kõige oodatum ehk PSG ja Liverpooli vastasseis, sest üks kahest suurest võib juba alagrupiturniiri järel välja langeda.