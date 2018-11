BLOGI | Meistrite liiga: Manchester United kindlustas viimase minuti väravast edasipääsu, Madridi Real alistas võõrsil Roma

MEISTRITE LIIGA ALAGRUPITURNIIRI VIIES VOOR

Kõik tänased kohtumised on lõppenud! United ja Juventus kindlustavad 1:0 võitudega edasipääsu kaheksandikfinaali. Samuti on pärast tänast edasi Bayern, Real, Roma, City ja Ajax.

Manchester United läheb 90. minutil Young Boysi vastu juhtima! Unitedi päästjaks osutub Marouane Fellaini.

Donetski Šahtar on võtmas magusat võitu Hoffenheimi üle. Taison lõi 93. minutil 3:2 võiduvärava.

Jätkuvalt on väravad löömata Manchester Unitedi ja Young Boysi vahelises kohtumises. Palli valdamise protsent on 61:39 ManU kasuks. Pealelöögid 21:10. Seis: 0:0.

City juba viigistab! Agüero lööb nurgalöögist peaga 2:2.

Lyon juhib 2:1 City vastu! Taas lööb värava Cormet ja taas annab söödu Memphis.

Bayern jätkab lammutamist. Ribery lööb värava ja teeb seisuks 5:1.

Madrid Real lööb taas värava ja juhib 2:0. Samal ajal viigistab City seisu Lyoni vastu.

Juventus on asunud juhtima Valencia vastu. Värava autoriks on Mario Mandžukic. Ainsana pole Unitedi ja Young Boysi vahelises kohtumises väravaarve avatud.

Lyon sai oma tahtmise ja juhib 1:0 City vastu! Värava autoriks on Cormet, söödu andis Memphis Depay.

Bayern vastab Benfica väravale omakorda! Saksamaa suurklubi on juba juhtimas 4:1. Lewandowski saab kirja oma teise värava.

Benfica on samal ajal Bayerni vastu ühe värava tagasi löönud. 1:3.

Madridi Real juhib AS Roma vastu! Gareth Bale kasutab Roma kaitsjate eksimuse suurepäraselt ära.

Lewandowski jõudis uhke tähiseni!https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1067523793076277248

Poolaja seisud kõikides käimasolevates kohtumistes:https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1067520526212628480

Uskumatu eksimus AS Roma mängijalt Cengiz Ünderilt, kes lõi kahe meetri pealt tühjast väravast üle! Reali ja Roma seis jätkuvalt viigis 0:0, aga kodumeeskond Roma on olnud siiamaani teravam meeskond.

Hoffenheim on viigistanud 2:2 Donetski Šahtari vastu!

Bayern juhib juba 3:0 Benfica vastu. Baierimaa klubi kolmanda värava lõi Robert Lewandowski.

AS Romal oli mitu suurepärast võimalust asuda juhtima Madridi Reali vastu, kuid Madridi kaitse veel peab! Tuletame meelde, et kuna mõlemad meeskonnad on edasipääsu kindlustanud, käib võitlus esimese koha peale alagrupis.

Bayern juhib 2:0 juba Benfica vastu, taas on värava autoriks Robben!

Suurepärane võimalus oli Lyonil minna Manchester City vastu juhtima, kuid Cornet teeb väga halva esimese puute ning ei suuda 5 meetri pealt sisse lüüa.

Eriti resultatiivsemaks on kujunemas kohtumine Hoffenheimi ja Donetski Šahtari vahel. Ukraina klubi on 20. minutiks 2:1 ees.

13. minutil on Bayern asunud Benfica vastu kohtumist juhtima. Värava lõi vanameister Arjen Robben.

Kohtumised on alanud!https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1067508429961469954

CSKA kaotus tähendab ühtlasi seda, et nii AS Roma kui Madridi Real kindlustasid edasipääsu kaheksandikfinaali.

Ajax alistas 2:0 lõpuks kümnekesi lõpetanud AEK Ateena ja kindlustas edasipääsu 16 parema hulka! https://twitter.com/AFCAjax/status/1067504893680857095

Esimesed kaks mängu on lõppenud. Viktoria Plzen tuli välja kaotusseisust ja alistas võõrsil CSKA 2:1! https://twitter.com/fcviktorkaplzen/status/1067505201656066049

Kell 22.00 algavad kuus kohtumist:Müncheni Bayen vs BenficaHoffenheim vs Donetski ŠahtarJuventus vs ValenciaLyon vs Manchester CityManchester United vs Young BoysAS Roma vs Madridi Real

Esimestes kohtumistes on poolajad lõppenud. CSKA juhib Plzenit 1:0, kusjuures 44. minutil eksisid tšehhid penaltil. AEK ja Ajaxi vahel kohtumine viigis 0:0.

Tänase päeva esimene värav on sündinud, kui Moskva CSKA on asunud 1:0 juhtima Viktoria Plzeni vastu. Värava autoriks on Fedor Chalov.

AEK Ateena võõrustab Amsterdami Ajaxit ning Moskva CSKA võtab kodust vastu Tšehhi klubi Viktoria Plzeni.

Tervist jalgpallisõbrad! Meistrite Liiga on taas jätkumas ning esimesed kaks mängu algavad juba kell 19.55.