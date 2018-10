BLOGI | Meistrite liiga: CSKA šokeeris Madridi Reali, Manchester City tuli raskest seisust välja

Jalgpalli Meistrite liiga

Ja päeva viimane mäng on ka lõppenud - Manchester Utd 0:0 Valencia.

Ja CSKA alistas Madridi Reali 1:0. Lõpuminutitel sai venelaste väravavaht Igor Akinfejev veel ka teise kollase kaardi.

Benfica lahkub AEK koduväljakult raske, aga magusa 3:2 võiduga, kuigi terve teise poolaja mängiti vähemuses.

Lyon ja Šahtar tegid 2:2 viigi.

Bayerni ja Ajaxi mäng Saksamaal on lõppenud 1:1.

Edin Džeko vormistab kübaratriki ning Roma võidab Plzenit 5:0.

Vähemuses mängiv Benfica pääseb uuesti AEK vastu juhtima, kui 74. minutil jõuab sihile Alfa Semedo. Portugali klubi juhib võõrsil 3:2.

Lyon lööb kahe minutiga kaks väravat ja viigistab Šahtari vastu 2:2-le. Viigivärava autoriks oli Leo Dubois.

Üsna uskumatu, aga CSKA juhib veerand tundi enne lõppu tiitlikaitsja Reali vastu 1:0.

19-aastane Justin Kluivert lööb Roma neljanda värava - Itaalia klubi juhib Plzeni vastu 4:0.

Lyon suudab Šahtarile ühe tagasi lüüa - seis 1:2. 70. minutil oli täpne Moussa Dembele.

AEK viigistab Benfica vastu - 2:2. Belglane Viktor Klonaridis lõi teise värava.

Roma liigub kindla võidu suunas - Cengiz Under lööb 64. minutil Plzeni vastu 3:0.

AEK kasutab arvulise ülekaalu ära ja lööb Benficale ühe värava tagasi - 1:2.

Lyon, kes võitis avamängus võõrsil Manchester Cityt, jääb kodus Donetski Šahtari vastu 0:2 kaotusseisu. Oma tänase teise värava lõi Junior Moraes. Kui see mäng lõppeb ukrainlaste võiduga, on kahe vooru järel grupi liidriks just Šahtar.

Teine poolaeg on viies mängus alanud.

Manchester United ja Valencia jätsid avapoolajal väravad löömata.

Moskva CSKA suutis poolajavileks oma edu hoida ja läheb Madridi Reali vastu puhkama seisul 1:0.

Benfica jäi AEK vastu poolajavile eel vähemusse, kui teise kollase kaardi sai Ruben Dias. Benfica juhib hetkel 2:0.

Šahtar üllatab võõrsil Lyoni - 44. minutil lööb Junior Moraes 1:0.

Bayern - Ajax avapoolaeg on lõppenud seisul 1:1, Roma läheb vaheajale 2:0 eduseisus Plzeni vastu.

AS Roma asub Plzeni vastu 2:0 juhtima. Džeko jõudis teistkordselt sihile.

Ajax viigistab alagrupi liidrite kohtumises Bayerni vastu 1:1-le. 22. minutil lõi värava Noussair Mazraoui.

Benfica juhib AEK vastu 2:0, teise värava lõi Alex Grimaldo. Avavoorust on mõlemal meeskonnal all kaotus.

Ja ka Benfica on skoori avanud - võõrsil juhitakse Haris Seferovici väravast AEK vastu 1:0.

Tõeline väravatesadu on alanud - Bayern juhib Mats Hummelsi väravast Ajaxi vastu 1:0.

AS Roma lööb Plzenile juba 3. minutil värava - autoriks Edin Džeko.

Ülejäänud 5 hilisõhtust mängu on alanud.

Kuna Manchester Unitedi meeskonna buss jäi linnas ummikusse kinni, algab nende kodumäng Valenciaga planeeritust viis minutit hiljem. Naljahambad viskavad juba villast, et see on esimene kord kui Mourinho mehed ei suutnud õigeks ajaks bussi parkida...

Kohe algavad hilisõhtused kuus mängu: CSKA võõrustab Reali, Roma Plzenit, Lyon Šahtari, AEK Benficat, Bayern Ajaxit ja ManUtd Valenciat.

ManCity teenib võõrsilt üliolulise 2:1 võidu Hoffenheimi vastu ning avab punktiarve.

Juventus on võitnud Young Boysi 3:0 ja jätkab alagrupiturniiri täiseduga.

Palli valdamine on küll 68%-ga Manchester City kasuks ja pealelöögid neile 12:3, kuid Hoffenheim hoiab viigist kinni.

Young Boys jääb 79. minutil Juventuse vastu vähemusse. Mohamad Camara oskas viimase kolme minutiga hankida kaks kollast kaarti.

Leroy Sane kukutatakse karistusalas, kuid Manchester City ei saa penaltit!

3:0 Juventusele. Dybala jõuab 69. minutil teenitud kübaratrikini.

Juventus nõuab penaltit, kuid ei saa seda. Steve von Bergen sõitis Paulo Dybala maha, kuid vile vaikis. Enne seda jõudis kübaratrikki jahtiv Dybala ka posti lüüa.

Teine poolaeg on käimas.

Poolajavile on kõlanud mõlemas mängus. Puhkama minnakse sellistel seisudel: Hoffenheim - Manchester City 1:1, Juventus - Young Boys 2:0.

Sergio Agüero teeb juba mängu viienda pealelöögi ja sel korral vuhiseb kauglöök napilt üle värava.

Paulo Dybala on hoos ja lööb 34. minutil oma teise värava. Juventus asub Young Boysi vastu 2:0 ette.

Manchester City on viimastel minutitel initsiatiivi haaranud.

Hoffenheimi kodumängu jälgib tribüünilt ka Saksamaa koondise peatreener Joachim Löw.

8. minutil Agüero viigistab Sane hea eeltöö järel! Hoffenheim - Manchester City 1:1.

Ja 5. minutil lööb Paulo Dybala värava, viies Juventuse Young Boysi vastu 1:0 ette.

Uskumatu algus: Hoffenheim lööb Cityle kiirelt 1:0! Avaminutil tegi skoori Alžeeria ründaja Ishak Belfodil. Suurepärase söödu andis ründajale Kerem Demirba, aga mida tegid City kaitsjad?!

Kaks kohtumist on alanud: Hoffenheim - Manchester City ja Juventus - Young Boys.

Ajalugu räägib Pep Guardiola kasuks. Bayerni peatreenerina sai ta Hoffenheimi vastu viis võitu kuuest mängust. https://twitter.com/OptaJoe/status/1047158259386392577

Juba kell 19.55 algab kaks mängu - Juventus võtab vastu Young Boysi ja Hoffenheim Manchester City.

Tere, jalgpallisõbrad!

