BLOGI | Meistrite liiga: Barcelona alistas võõrsil Tottenhami, nüri Liverpool sai Napolist valusa kaotuse

Barcelona oli Wembley staadionil peetud kohtumises Tottenhamist üle ning läks juba avapoolajal 2:0 juhtima, ent Spursi kaks väravat teisel poolajal tegid mängu lõpu põnevaks. Lionel Messi otsustav värav viimastel minutitel viis Barcelona siiski kindla võiduni.

Teises suures mängus Napoli ja Liverpooli vahel oodati kõvasti väravaid, kuid reaalsuses tuli esimest tabamust 90 minutit oodata - nürivõitu Liverpooli (kes ei teinud kogu kohtumise jooksul ühtegi pealelööki raamide vahele) vastu tõi Napolile teenitud võidu Lorenzo Insigne viimase minuti magus värav.

Tulemused:

19.55 Moskva Lokomotiv - Schalke 04 0:1

19.55 Pariisi Saint-Germain - Belgradi Crvena zvezda 6:1

22.00 Madridi Atletico - Club Brugge 3:1

22.00 Dortmundi Borussia - AS Monaco 3:0

22.00 FC Porto - Galatasaray 1:0

22.00 Napoli - Liverpool 1:0

22.00 PSV Eindhoven - Milano Inter 1:2

22.00 Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4

Meistrite liiga kolmapäev

Kõik mängud on lõppenud!

Dortmund teeb Monaco vastu seisuks veel 3:0.Dortmund - Monaco 3:0 (90+2. Reus)

Atletico vormistab Club Brugge vastu lõppskoori.Madridi Atletico - Club Brugge 3:1 (90+4. Koke)

NAPOLI VÕTAB IKKA OMA ÄRA!Õiglane värav. Napoli vääris seda. Callejonilt suurepärane madal kross ning Insigne sirutab õigel ajal jala välja. 90 minutit tuli kodupublikul seda oodata, aga lõpuks see tuli!Napoli - Liverpool 1:0 (90. Insigne)

Aga Messi lõpetab selle mängu ära! Sissokolt halb pallikaotus ning Messi saab väga lihtsa värava kirja!Tottenham - Barcelona 2:4 (90. Messi)

Spurs jahib meeleheitlikult viigiväravat. Barcelona on surve alla pandud, aga kaitse seni püsib.

Latt raksub! Napoli mees Mertens saab väga lähedalt tsenderdust suunata, aga pall raksatab latist tagasi väljakule! Napolis on seis endiselt 0:0, Liverpool pole veel kordagi pealelööki raamide vahele saanud.

See on küll ootamatu, et ainus mäng, kus täna veel väravaid pole löödud, on just Napoli-Liverpool.

Dortmund lööb teise - Paco Alcacer teeb sakslaste seisu turvalisemaks.Dortmund - Monaco 2:0 (72. Alcacer)

Barcelona on taas kiirele vastusele lähedal, kui Lloris korralikult seiklema läheb ja värava tühjaks jätab, ent Toby Alderweireld päästab Spursi.

Tottenham vähendab taas kaotusseisu ainult ühele väravale! Erik Lamela kauglöök võtab väga tugeva rikošeti ning Spurs on mängus tagasi.Tottenham - Barcelona 2:3 (66. Lamela)

Atletico juhib taas! Griezmann, kes siis veel.Madridi Atletico - Club Brugge 2:1 (67. Griezmann)

Inter läheb juhtima! Kaotusseisust tuldi välja esimeses voorus ning seda on praegu tehtud ka teises voorus. Tiimi talisman Mauro Icardi värava autoriks.PSV Eindhoven - Milano Inter 1:2 (60. Icardi)

Napoli jätkab head survet, aga Liverpooli kaitse veel püsib. Tundub aja küsimusena, millal ka selles kohtumises väravaarve avatakse.

Barcelona vastab kohe! Suurepärase kombinatsiooni järel paigutab ei keegi muu kui Lionel Messi palli posti kõrvale!Tottenham - Barcelona 1:3 (56. Messi)

Dortmund läheb Monaco vastu ette! Värava lööb teiseks poolajaks vahetusest sekkunud Larsen.Dortmund - Monaco 1:0 (51. Larsen)

Tottenham lööb Barca vastu ühe tagasi! Harry Kane'ilt suurepärased liigutused ning ehtne ründaja värav - madal löök posti äärde.Tottenham - Barcelona 1:2 (52. Kane)

Suurepärane šanss Napolile! Milik virutab kaugelt ning Alissoni tõrje pole kõige veenvam, ent lahtisel pallil on esimesena vastas Liverpooli mehed.

Teise poolaja esimese värava saab enda nimele Porto, kes läheb kodus Galatasaray vastu juhtima.FC Porto - Galatasaray 1:0 (49. Marega)

Teised poolajad on alanud!

Barcelona on aga Wembleyl Tottenhami üle domineerimas ning väärib eduseisu. Spursilt oleks oodanud enamat.

Poolajaviled üle kogu Euroopa! Napoli ja Liverpooli mängus läksid viimased minutid sealjuures veel päris tuliseks, aga väravad on seal endiselt löömata. Liverpool ei ole sealjuures üldse hästi mänginud ning võib pisut õnne tänada, et seis endiselt 0:0 on.

Inter viigistab! Radja Nainggolan suudab veel enne avapoolaja lõppu seisu Eindhoveni vastu viigiliseks muuta.PSV Eindhoven - Milano Inter 1:1 (44. Nainggolan)

Napoli ja Liverpooli kohtumisest oleks võinud oodata suurt väravasadu, kuid seal pole kummalgi veel õigupoolest väga häid šanssegi olnud.

Üllatusvärav Madridist: Club Brugge viigistab Atletico vastu!Madridi Atletico - Club Brugge 1:1 (40. Groeneveld)

Nüüd hakkasid väravad järsku tulema - nagu paisu tagant valla!Madridi Atletico - Club Brugge 1:0 (28. Griezmann)PSV Eindhoven - Milano Inter 1:0 (27. Rosario)Tottenham Hotspur - FC Barcelona 0:2 (28. Rakitić)Eriti ilus oli Ivan Rakitići sooritus, kes vajutas palli 16 meetrilt väravasse postipõrkest ja otse õhust!

Liverpooli tabab tagasilöök: Naby Keita vigastab selga ning ei saa jätkata, tema asemele tuleb Jordan Henderson. Keita viiakse sealjuures lausa kanderaamil miniautol väljakult minema.

Barcelona värav ongi seni õhtu ainsaks jäänud. Ülejäänud viies kohtumises veerandtunni järel väravad löömata.

Philippe Coutinho sai kirja Barcelona kiireima Meistrite liiga värava viimase 13 aasta jooksul.https://twitter.com/OptaJoe/status/1047563922398695427

Väga hea võimalus Napolile! Insigne saab umbes 15 meetrilt peale virutada ning pall vihiseb ülinapilt väravast mööda. Liverpool on küll korralikult alustanud, aga esimene hea šanss tuli Napolile.

Barcelona hoiab Wembleyl väga hästi palli ning hoiab Tottenhami surve all.

Gerard Pique saab täna kirja 100. kohtumise Meistrite liigas.https://twitter.com/Squawka/status/1047562384183898112

Barcelona läheb juba teisel minutil Tottenhami vastu juhtima! Philippe Coutinho!Vigastuspausi järel Spursi rivistusse naasnud Lloris teeb halva otsuse ning tuleb kastist välja Jordi Albat takistama, Alba aga annab söödu Coutinhole, kes palli võrku torkab.Tottenham - Barcelona 0:1.

Mängud algasid!

Meeskonnad jalutavad üle kogu Euroopa väljakule!

Ja Tottenhami ja Barca rivistused:

Nüüd aga liigume juba vaikselt edasi tänaste põhimängude juurde. Siin on Napoli-Liverpooli koosseisud:

Ja lõpuvile ka Moskvas! Lokomotiv jääb seda mängu taga nutma, sest neil oli šansse asi ära otsustada, aga 88. minuti värav toob Schalkele võõrsilt magusa 1:0 võidu.

Lõpuvile Pariisis kõlab! PSG saab oma hooaja esimese CL võidu kätte, alistades Crvena zvezda koguni 6:1.

Schalke läheb juhtima! Tundub, et sakslased saavad Moskvas väga väärtusliku võidu kätte - Weston McKennie on mees, kes 88. minutil skoori teeb.

Neymar on ühtlasi viimase üheksa aasta jooksul esimene mängija, kes suutnud Meistrite liigas ühes kohtumises kaks karistuslööki sisse virutada.https://twitter.com/GracenoteLive/status/1047557316130873344

Neymar on 49 Meistrite liiga mängus loonud täpselt sama palju ka väravaid.https://twitter.com/Squawka/status/1047557396044771329

Neymar tõusis ühtlasi Kakaga ühele pulgale - nemad kaks on Meistrite liiga ajaloos kõige enam skoori teinud brasiillased.https://twitter.com/OptaJoe/status/1047556659407675394

Neymar vahetatakse ovatsioonide saatel ka pingile. Tema töö sai võimsalt tehtud!

Võimsad numbrid, pole midagi öelda.https://twitter.com/Squawka/status/1047555498814439424

PSG ei ole veel sugugi lõpetanud: Neymar saab oma kübaratriki kirja ning teeb veel ühest karistuslöögist seisuks 6:1!

https://twitter.com/OptaJoe/status/1047554341983453184

Serblased saavad ikkagi silma pähe! Crvena zvezda esimese Meistrite liiga värava 25 aasta jooksul lööb Marko Marin. PSG viis, Crvena zvezda üks.

Viies PSG-le! Kylian Mbappe saab samuti jala valgeks, realiseerides suurepärase meeskonnatöö väravaks.

Lokomotiv on samal ajal Schalke vastu ehk õige pisut parem olnud, kuid väravate asemel on selles kohtumises ainult kollaseid kaarte jagatud. Paralleele saab siin tõmmata samaaegselt toimuva suure kohtumisega FCI Levadia ja Nõmme Kalju vahel :)

Crvena zvezda väravavaht pannakse taas paanikaolukorda, kuid kuidagi suudab ta palli väravast eemal hoida. Ime, et see skoor veel nii "väike" on!

PSG teeb serblastele totaalset uut ja vana. Mbappe leiab Neymari, kelle kaval löök aga tõrjutakse. Vahetult enne seda oli Neymaril veel üks hea šanss kübaratrikiks.

Moskvas ja Pariisis on teised poolajad käima pandud!

Poolajaviled on kõlanud - PSG juhib kindlalt 4:0, Lokomotivi ja Schalke vahel on väravad seni löömata.

Angel di Maria sai ikkagi vahepeal terveks ja lausa nii terveks, et lööb veel enne avapoolaja lõppu PSG neljanda värava. 4:0 ja Crvena zvezdal on veel terve kolmveerandtund vastu pidada!https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1047541743711916032

PSG endiselt ei halasta - Edinson Cavani viib nad juba 3:0 juhtima. Mängitud 39 minutit.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1047538530149421056

Neymar on täna olnud serblaste kaitsjate suureks sihtmärgiks:https://twitter.com/Squawka/status/1047538301111078912

PSG täht Angel di Maria on jalale haiget saanud ning vahetusmehed panevad ennast juba tasapisi valmis.

Kas nüüd on tulvaveed lahti? Neymar paneb vaid kaks minutit hiljem taas palli väravasse - PSG 2, Crvena zvezda 0!

Tänane esimene värav on löödud! Oivaline Neymar viib PSG karistuslöögist 1:0 juhtima.

Veerand tundi on mängitud - ning väravad on seni löömata.

Samal ajal tulevad teated juba õhtustest kohtumistest - Wembley staadioni keskosa ei näe just kõige parem välja...https://twitter.com/bbcjohnmurray/status/1047526750476021760

PSG on esimestel minutitel oodatult ründama asunud ning Neymar korra juba ka maas püherdanud, ent väga häid võimalusi veel tekkinud ei ole.

Mängud on alanud!

Alustuseks pakutakse meile kahte mängu. Päris hirmsat sauna võib oodata PSG ja Crvena zvezda duellist. Vaadake vaid seda PSG ründeliini!https://twitter.com/PSG_inside/status/1047518508001710081

Tere õhtust! Meistrite liiga õhtu on peagi algamas ning on viimane aeg ka meie blogi käima panna.