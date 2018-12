BLOGI | Madridi Real sai ajalooliselt suure kaotuse, Manchester United ja Juventus kaotasid ka, viimasena pääses edasi Lyon

Jalgpalli Meistrite liiga kolmapäev

Need klubid jätkavad 16 parema seas: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072974032943964167

Lyon tähistab 16 parema sekka jõudmist. https://twitter.com/OL/status/1072976783908265990

Mängud on lõppenud. Viimase meeskonnana pääseb 16 parema sekka Lyon. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072975441483452417

Ajaxi ja Bayerni duellis kisub ikka põnevaks. Seis nüüd juba 3:3! Protokolli läheb kirja Tagliafico tabamus. Täis on tiksunud 95 minutit.

Lissaboni Benfica asub 88. minutil Alex Grimaldo tabamusest 1:0 Ateena AEK vastu juhtima.

Manchester United lööb ühe värava Valencia vastu tagasi. 87. minutil on täpne Marcus Rashford. Valencia juhib 2:1.

Bayern on ikkagi oma võtmas. Ajaxi mehed eksivad rünnaku ehitamisel. Bayerni mehed söödavad osavalt ning Coman saadab 90. minutil palli võrku. Bayern juhib 3:2. https://twitter.com/FCBayern/status/1072971347985395712

Ajaxi ja Bayerni heitluses on tablool taas viik. Nüüd on seis 2:2. Alcantara keerutab karistusalas osavalt ning Ajaxi mehed võtavad ta reegleid rikkudes maha. Penaltit läheb lööma Lewandowski, kes saadab mänguvahendi 87. minutil kindlalt alla vasakusse nurka.

Juventus vähendab Young Boysi vastu kaotusseisu. 80. minutil sahistab väravavõrku Paolo Dybala. Young Boys juhib 2:1.

Ajax asub koduväljakul Bayerni vastu 2:1 juhtima. Boateng võtab karistusalas maha vahetusest sekkunud Dolbergi. Tulemuseks penalti, mille Tadic külmavereliselt vasakusse nurka saadab. Neuer isegi ei liiguta.

Ajaxi ja Bayerni duellis on mõlemad mehed jäänud väljakule kümne mehega. Ajaxi poolel sai punase kaardi Wöber ning Bayerni ridades Müller.

Õhtu kõige tähtsamas lahingus muutub samuti skoor. Lyon suudab võõrsil Šahtari vastu seisu 1:1 peale viigistada. 65. minutil on tabamuse autoriks suvel FC Liverpooli radaril olnud Nabil Fekir. https://twitter.com/FCShakhtar_eng/status/1072966372756516865

Young Boysi värava autor Hoarau on näidanud Šveitsi klubi eest suurepärast resultatiivsust. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072966201154961409

Järjekordne üllatus Šveitsist ehk Young Boys läheb Torino Juventuse vastu juba 2:0 juhtima. https://twitter.com/BSC_YB/status/1072966262395817984

Manchester City asub koduväljakul Hoffenheimi vastu 2:1 juhtima. Leroy Sane lööb 61. minutil enda teise värava selles kohtumises.

Amsterdami Ajax suudab koduväljakul Müncheni Bayerni vastu seisu 1:1 viigistada. Tabamuse autoriks 61. minutil Dušan Tadic, kes unustatakse täitsa üksinda värava ette. https://twitter.com/AFCAjax/status/1072964268516089857

Valencia asub Manchester Unitedi vastu 2:0 juhtima. 47. minutil saab omavärava kirja Phil Jones.

Kõikides mängudes on poolajavile kõlanud. Šahtar on pääsemas 16 parema sekka. Alagruppe on omakorda võitmas Manchester City, Torino Juventus ja Müncheni Bayern. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072957660486664192

Müncheni Bayerni ründeäss Robert Lewandowski on olnud alagrupiturniiril suurimaks väravakütiks. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072954985627963392

Manchester City suudab vahetult enne poolajavilet Hoffenheimi vastu seisu viigistada. Puhkama minnakse seisul 1:1! Väraba autoriks esimesel üleminutil Leroy Sane.

Manchester City vastu skoorinud Kramaric on viimasel ajal olnud heas hoos! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072952758356058114

Skoor avatakse ka Šveitsis, kus Young Boys läheb 1:0 Torino Juventuse vastu juhtima.

Õhtu kõige tulisemas mängus on skoor samuti avatud. Šahtar saab koduväljakul Lyoni vastu 1:0 juhtima. Värava autoriks 22. minutil Junior Moraes. https://twitter.com/FCShakhtar_eng/status/1072951161462947841

Lewandowski on sel hooajal kõikide sarjade peale löönud nüüd 20 väravat. Viie suurliiga mängijatest on see näitaja parim. https://twitter.com/OptaFranz/status/1072950728665284608

Andrej Kramarici 16. minuti täpne penalti viib Hoffenheimi võõrsil 1:0 Manchster City vastu juhtima.

Skoor on avatud ka Hispaanias, kus kohalik Valencia asub 1:0 Manchester Unitedi vastu juhtima. 16. minutil avab skoori Carlos Soler. https://twitter.com/valenciacf/status/1072948922446962688

Esimeses mängus on skoor avatud. Müncheni Bayern asub Amsterdami Ajaxi vastu 1:0 juhtima. Ajaxi kaitse jätab Robert Lewandowski trahvikastis täiesti vabaks ning poolakas kõmmutab palli võrku.

Nagu juba eelnevalt mainitud, siis õhtu kõige olulisemaks matšiks on F-alagrupi duell Donetski Šahtari ja Lyoni vahel. Ukraina klubi vajab edasipääsuks võitu. Lyonil piisab ka praegusest seisust ehk viigist. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072944276944887809

Kümme minutit on avavildest kulunud. Skoorid on veel avamata.

Hilisõhtused mängud on alanud!

Tänased hilisõhtused mängud: Kell 22.00 Amsterdami Ajax - Müncheni BayernKell 22.00 Benfica - Ateena AEKKell 22.00 Manchester City - HoffenheimKell 22.00 Donetski Šahtar - LyonKell 22.00 Valencia - Manchester UnitedKell 22.00 Young Boys - Juventus

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072941283977629697

G-alagrupi lõppseis: 1. Madridi Real 12 punkti, 2. AS Roma 9, 3. Viktoria Plzen 7, 4. Moskva CSKA 7.

Viktoria Plzen alistab samal ajal 2:1 AS Roma!

Madridi Real kaotas koduväljakul 0:3 Moskva CSKA-le. Reali jaoks on see eurosarjas läbi aegade suurimaks kaotuseks koduväljakul. https://twitter.com/OptaJose/status/1072940812865101824

CSKA alistabki Reali 3:0!

Karistuslööke saab ka nii kaitsta... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072936567910662150

Viktoria Plzen on samal ajal koduväljakul AS Roma vastu 2:1 juhtimas.

Islandlane Arnor Sigurdsson viib 73. minutil CSKA juba 3:0 juhtima, Madridi Real on koduväljakul häbisse jäämas.

Mõlemas G-alagrupi kohtumises on avapoolaeg lõppenud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072924792754446337

Moskva CSKA on asunud võõrsil Madridi Reali vastu 2:0 juhtima. 37. minutil avas skoori Fjodor Tšalov ning 43. minutil suurendas eduseisu Georgi Štšennikov.

Mõlemas G-alagrupi kohtumises on praeguseks 30 minutit mängitud, kuid skoor on endiselt avamata.

Kell 19.55 algavad G-alagrupi kohtumised. Vastamisi on Madridi Real - Moskva CSKA ning Viktoria Plzen - AS Roma.

